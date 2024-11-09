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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Эвертон
Вест Хэм - Эвертон: обзор матча 09 ноября 2024
Вест Хэм
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Эвертон
Желтая карточка
В. Цоуфал
88'
86'
Замена
Д. Харрисон
️️️️
А. Дукуре
85'
Желтая карточка
Э. Янг
Замена
Л. Гилерме
️️️️
К. Саммервил
83'
76'
Желтая карточка
И. Гуйе
75'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
67'
Замена
В. Цоуфал
️️️️
А. Ван-Биссака
67'
Замена
К. Солер
️️️️
Г. Родригес
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
20
Джаррод Боуэн
(К)
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
23
Орель Мангала
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
31
Луис Гилерме
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
92
Callum Bates
ЦП
23
Бету
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Фабиански
33
Эмерсон
20
Тодибо
3
Килман
29
Ван-Биссака
28
Соучек
2
Родригес
38
Саммервил
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
15
Янг
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
5
Гуйе
23
Мангала
7
Ндиайе
6
Дукуре
35
Линдстрем
9
Калверт-Льюин
29
Ван-Биссака
34
Цоуфал
34
Цоуфал
29
Ван-Биссака
2
Родригес
18
Солер
18
Солер
2
Родригес
38
Саммервил
31
Гилерме
31
Гилерме
38
Саммервил
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
6
Дукуре
11
Харрисон
11
Харрисон
6
Дукуре
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
18
Энди Ирвинг
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
92
Callum Bates
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
30
Оливер Скарлс
ОП
18
Энди Ирвинг
ЦП
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
92
Callum Bates
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
2
2
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
9
Офсайды
1
1
Количество передач
436
451
Сейвы
4
6
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.95
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
1 : 0
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Лондон
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