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Эвертон - Вест Хэм
Эвертон - Вест Хэм: обзор матча 05 марта 2016
Эвертон
05.03.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 3
Завершен
Вест Хэм
14'
Р. Лукаку
56'
А. Леннон
79'
М. Антонио
82'
Д. Сахо
90'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Хэм
Желтая карточка
Р. Баркли
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Д. Сахо
90'
ГОЛ! 2:3!
Д. Пайет
Пас отдал
Д. Сахо
Замена
Г. Бэрри
️️️️
Р. Лукаку
89'
82'
ГОЛ! 2:2!
Д. Сахо
Пас отдал
Д. Пайет
80'
Желтая карточка
А. Огбонна
79'
ГОЛ! 2:1!
М. Антонио
Пас отдал
М. Нобл
Замена
У. Ниасс
️️️️
А. Леннон
76'
Желтая карточка
Жоэль
75'
Пенальти не реализован!
Р. Лукаку
69'
61'
Замена
А. Сонг
️️️️
П. Мба Обьянг
61'
Замена
Д. Сахо
️️️️
Э. Эменике
ГОЛ! 2:0!
А. Леннон
Пас отдал
Р. Лукаку
56'
45'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Р. Оксфорд
Замена
М. Бешич
️️️️
Д. Стоунз
45'
37'
Желтая карточка
М. Антонио
Вторая желтая
К. Миральяс
35'
Желтая карточка
К. Миральяс
16'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Б. Овьедо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Леон Осман
ПП
14
Умар Ниасс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
15
Джордж Добсон
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
3-2-3-2
1
Жоэль
6
Стоунз
19
Ягиелка
26
Мори
16
Овьедо
23
Коулмен
16
МакКарти
6
Баркли
12
Леннон
87
Миральяс
9
Лукаку
3-1-2-2-2
13
Адриан
5
Оксфорд
21
Огбонна
3
Крессуэлл
8
Куяте
16
Нобл
14
Мба Обьянг
10
Пайет
22
Ланзини
18
Антонио
10
Эменике
6
Стоунз
17
Бешич
17
Бешич
6
Стоунз
9
Лукаку
18
Бэрри
18
Бэрри
9
Лукаку
12
Леннон
14
Ниасс
14
Ниасс
12
Леннон
14
Мба Обьянг
8
Сонг
8
Сонг
14
Мба Обьянг
5
Оксфорд
9
Кэрролл
9
Кэрролл
5
Оксфорд
10
Эменике
25
Сахо
25
Сахо
10
Эменике
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
21
Леон Осман
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
15
Джордж Добсон
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
21
Леон Осман
ПП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
15
Джордж Добсон
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Гудисон Парк
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