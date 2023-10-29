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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Эвертон
Вест Хэм - Эвертон: обзор матча 29 октября 2023
Вест Хэм
29.10.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
51'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Эвертон
89'
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
Д. Ингс
️️️️
А. Крессуэлл
85'
Желтая карточка
Э. Альварес
83'
Желтая карточка
С. Бенрахма
76'
Замена
Т. Соучек
️️️️
Д. Уорд-Проус
73'
Желтая карточка
Л. Пакета
69'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Антонио
57'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Д. Харрисон
Желтая карточка
М. Кудус
28'
28'
Желтая карточка
Д. Пикфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Эвертон
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
МакКензи Хант
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
23
Бету
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Ареоля
3
Крессуэлл
4
Зума
21
Агер
34
Цоуфал
4
Альварес
30
Уорд-Проус
11
Пакета
20
Кудус
20
Боуэн
18
Антонио
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
2
Паттерсон
4
Брэнтуэйт
6
Тарковски
16
Миколенко
24
Онана
37
Гарнер
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
30
Уорд-Проус
28
Соучек
28
Соучек
30
Уорд-Проус
18
Антонио
10
Бенрахма
10
Бенрахма
18
Антонио
3
Крессуэлл
28
Ингс
28
Ингс
3
Крессуэлл
9
Калверт-Льюин
9
Шермити
9
Шермити
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
22
Лукаш Фабиански
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
МакКензи Хант
ЦП
11
Льюис Доббин
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
МакКензи Хант
ЦП
11
Льюис Доббин
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Лондон
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