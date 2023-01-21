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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Эвертон
Вест Хэм - Эвертон: обзор матча 21 января 2023
Вест Хэм
21.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
34'
Д. Боуэн
41'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Эвертон
Замена
Ф. Даунс
️️️️
С. Бенрахма
82'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Эмерсон
81'
Замена
Т. Соучек
️️️️
Л. Пакета
72'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
72'
68'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Желтая карточка
Л. Пакета
50'
46'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Ш. Коулмен
46'
Замена
Д. Макнил
️️️️
В. Миколенко
ГОЛ! 2:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
М. Антонио
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
21
Исаак Прайс
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
3-3-3-1
22
Фабиански
4
Зума
21
Агер
21
Огбонна
33
Эмерсон
41
Райс
34
Цоуфал
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
3-4-2-1
1
Пикфорд
22
Мина
15
Коди
6
Тарковски
23
Коулмен
24
Онана
5
Гуйе
16
Миколенко
10
Грей
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
33
Эмерсон
2
Джонсон
2
Джонсон
33
Эмерсон
11
Пакета
28
Соучек
28
Соучек
11
Пакета
10
Бенрахма
4
Даунс
4
Даунс
10
Бенрахма
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
23
Коулмен
22
Дэвис
22
Дэвис
23
Коулмен
16
Миколенко
11
Макнил
11
Макнил
16
Миколенко
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
10
Энтони Гордон
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
Остались в запасе
10
Энтони Гордон
ЛВ
31
Асмир Бегович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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