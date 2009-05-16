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Эвертон - Вест Хэм
Эвертон - Вест Хэм: обзор матча 16 мая 2009
Эвертон
16.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
38'
Л. Саа (П)
48'
Д. Йобо
76'
Л. Саа
24'
Р. Ковач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Хэм
Желтая карточка
Л. Боа Морте
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Замена
Жо
️️️️
Т. Кэхилл
Замена
Д. Воган
️️️️
Л. Саа
ГОЛ! 3:1!
Л. Саа
Пас отдал
С. Пиенаар
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
М. Феллайни
Замена
Д. Станислас
️️️️
Р. Ковач
Желтая карточка
Д. Спектор
ГОЛ! 2:1!
Д. Йобо
Пас отдал
С. Пиенаар
Замена
К. Коул
️️️️
Д. Тристан
Замена
Д. Спектор
️️️️
Д. Ди Микеле
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Саа
Красная карточка
Д. Томкинс
ГОЛ! 0:1!
Р. Ковач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
2
Лукас Нилл
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
11
Луиш Боа Морте
ПП
10
Джек Коллисон
ПП
0
Диего Тристан
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
21
Жо
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Вест Хэм
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
0
Савио Нсереко
ЛП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
28
Джош Пейн
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
3-2-4-1
1
Ховард
2
Якобсен
2
Йобо
15
Лескотт
3
Бэйнс
18
Невилл
20
Пиенаар
25
Феллайни
17
Кэхилл
21
Осман
28
Саа
4-4-2
31
Грин
2
Нилл
4
Апсон
5
Томкинс
6
Илунга
10
Коллисон
15
Ковач
16
Нобл
11
Боа Морте
10
Ди Микеле
0
Тристан
25
Феллайни
6
Родуэлл
6
Родуэлл
25
Феллайни
17
Кэхилл
21
Жо
21
Жо
17
Кэхилл
28
Саа
9
Воган
9
Воган
28
Саа
15
Ковач
19
Станислас
19
Станислас
15
Ковач
10
Ди Микеле
23
Спектор
23
Спектор
10
Ди Микеле
0
Тристан
24
Коул
24
Коул
0
Тристан
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
13
Карло Нэш
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
28
Джош Пейн
ЦП
0
Савио Нсереко
ЛП
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
2
Тони Хибберт
ПЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
Остались в запасе
3
Вальтер Лопес
ЦЗ
28
Джош Пейн
ЦП
0
Савио Нсереко
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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