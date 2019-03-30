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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Эвертон
Вест Хэм - Эвертон: обзор матча 30 марта 2019
Вест Хэм
30.03.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
5'
К. Зума
33'
Бернард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Эвертон
90'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Ришарлисон
88'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Калверт-Льюин
85'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Г. Сигурдссон
Замена
Г. Диангана
️️️️
М. Арнаутович
67'
Желтая карточка
Д. Райс
64'
Замена
Чичарито
️️️️
П. Мба Обьянг
46'
Замена
М. Антонио
️️️️
Лукас
46'
42'
Желтая карточка
Ришарлисон
33'
ГОЛ! 0:2!
Бернард
Пас отдал
Ш. Коулмен
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Зума
Пас отдал
Г. Сигурдссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Лукас
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
6
Диоп
21
Огбонна
5
Сабалета
41
Райс
14
Мба Обьянг
23
Снодграсс
22
Ланзини
7
Арнаутович
7
Лукас
4-1-1-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
4
Зума
12
Динь
5
Гуйе
20
Гомеш
10
Сигурдссон
11
Бернард
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
7
Арнаутович
19
Диангана
19
Диангана
7
Арнаутович
7
Лукас
18
Антонио
18
Антонио
7
Лукас
14
Мба Обьянг
14
Чичарито
14
Чичарито
14
Мба Обьянг
10
Сигурдссон
22
Дэвис
22
Дэвис
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
32
Уолкотт
32
Уолкотт
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
23
Тосун
23
Тосун
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
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