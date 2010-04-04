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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вест Хэм
Эвертон - Вест Хэм: обзор матча 04 апреля 2010
Эвертон
04.04.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
24'
Д. Билялетдинов
85'
Я. Айегбени
60'
М. Да Кошта
87'
Илан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Хэм
+4
Замена
Д. Гэббидон
️️️️
Д. Станислас
ГОЛ! 2:2!
Илан
Пас отдал
Ж. Фобер
ГОЛ! 2:1!
Я. Айегбени
Пас отдал
Л. Бэйнс
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Л. Осман
Замена
Илан
️️️️
Х. Мидо
Желтая карточка
М. Нобл
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Д. Билялетдинов
ГОЛ! 1:1!
М. Да Кошта
Желтая карточка
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Х. Мидо
Пенальти не реализован!
Х. Мидо
Желтая карточка
С. Дистен
ГОЛ! 1:0!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
Т. Кэхилл
16'
Желтая карточка
С. Паркер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
21
Леон Осман
ЦП
5
Джон Хейтинга
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
14
Динияр Билялетдинов
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
4
Мэттью Апсон
(К)
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
16
Марк Нобл
ЛП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Скотт Паркер
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
0
Хоссам Мидо
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Эвертон
1
Ян Тернер
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
38
Джеймс Уэллс
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
25
Илан
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
18
Невилл
20
Пиенаар
21
Осман
5
Хейтинга
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
28
Саа
4-3-1-2
31
Грин
36
Фобер
3
Да Кошта
4
Апсон
23
Спектор
8
Паркер
15
Ковач
16
Нобл
19
Станислас
24
Коул
0
Мидо
21
Осман
6
Родуэлл
6
Родуэлл
21
Осман
14
Билялетдинов
24
Айегбени
24
Айегбени
14
Билялетдинов
19
Станислас
39
Гэббидон
39
Гэббидон
19
Станислас
0
Мидо
25
Илан
25
Илан
0
Мидо
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
38
Джеймс Уэллс
ЦП
1
Ян Тернер
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Питер Куруч
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
38
Джеймс Уэллс
ЦП
1
Ян Тернер
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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