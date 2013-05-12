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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вест Хэм
Эвертон - Вест Хэм: обзор матча 12 мая 2013
Эвертон
12.05.2013, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
2 : 0
Завершен
Вест Хэм
6'
К. Миральяс
60'
К. Миральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Хэм
Замена
Б. Овьедо
️️️️
К. Миральяс
90'
+1
Замена
Т. Хибберт
️️️️
Л. Осман
89'
81'
Желтая карточка
Д. Коллинс
Замена
Н. Елавич
️️️️
В. Аничебе
73'
64'
Замена
М. Нобл
️️️️
Г. О'Нил
Желтая карточка
К. Миральяс
61'
ГОЛ! 2:0!
К. Миральяс
60'
55'
Замена
Д. Коул
️️️️
Д. Коллисон
46'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Диаме
39'
Желтая карточка
Г. Демель
ГОЛ! 1:0!
К. Миральяс
Пас отдал
М. Феллайни
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
12
Джо Коул
АП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
19
Ягиелка
23
Коулмен
20
Пиенаар
25
Феллайни
24
Гибсон
21
Осман
28
Аничебе
87
Миральяс
4-5-1
22
Яскилайнен
55
Демель
17
О'Брайен
39
Коллинс
23
Рид
10
Коллисон
17
Диаме
4
Нолан
19
О'Нил
16
Джарвис
9
Кэрролл
87
Миральяс
16
Овьедо
16
Овьедо
87
Миральяс
21
Осман
2
Хибберт
2
Хибберт
21
Осман
28
Аничебе
18
Елавич
18
Елавич
28
Аничебе
19
О'Нил
16
Нобл
16
Нобл
19
О'Нил
10
Коллисон
12
Коул
12
Коул
10
Коллисон
17
Диаме
24
Коул
24
Коул
17
Диаме
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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