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Вест Хэм - Эвертон
Вест Хэм - Эвертон: обзор матча 21 сентября 2013
Вест Хэм
21.09.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Эвертон
31'
Р. Моррисон
77'
М. Нобл (П)
62'
Л. Бэйнс
83'
Л. Бэйнс
85'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Эвертон
85'
ГОЛ! 2:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Миральяс
83'
ГОЛ! 2:2!
Л. Бэйнс
Вторая желтая
М. Нобл
82'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
К. Нолан
80'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Нобл
77'
Замена
Р. Важ Те
️️️️
М. Джарвис
72'
Желтая карточка
М. Нобл
68'
Замена
М. Петрич
️️️️
М. Майга
63'
62'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Д. Коллинс
61'
52'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
Л. Осман
46'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
С. Нейсмит
46'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Н. Елавич
45'
Желтая карточка
Р. Баркли
Желтая карточка
Р. Моррисон
38'
ГОЛ! 1:0!
Р. Моррисон
Пас отдал
М. Джарвис
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
4
Кевин Нолан
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-4-1-1
22
Яскилайнен
15
Рац
17
О'Брайен
23
Рид
39
Коллинс
16
Джарвис
16
Нобл
17
Диаме
4
Нолан
11
Моррисон
20
Майга
4-3-3
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
21
Осман
18
Бэрри
6
Баркли
14
Нейсмит
87
Миральяс
18
Елавич
4
Нолан
31
Тэйлор
31
Тэйлор
4
Нолан
16
Джарвис
12
Важ Те
12
Важ Те
16
Джарвис
20
Майга
33
Петрич
33
Петрич
20
Майга
21
Осман
16
Овьедо
16
Овьедо
21
Осман
18
Елавич
16
МакКарти
16
МакКарти
18
Елавич
14
Нейсмит
9
Лукаку
9
Лукаку
14
Нейсмит
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Аптон Парк
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