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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вест Хэм
Эвертон - Вест Хэм: обзор матча 18 сентября 2022
Эвертон
18.09.2022, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
53'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Вест Хэм
90'
+5
Желтая карточка
Д. Скамакка
Желтая карточка
Д. Макнил
90'
+4
90'
+3
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Крессуэлл
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Н. Мопе
89'
Замена
А. Дукуре
️️️️
Д. Грей
81'
Замена
Д. Макнил
️️️️
Э. Гордон
75'
70'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
М. Антонио
Желтая карточка
Э. Гордон
62'
62'
Замена
М. Корне
️️️️
П. Форнальс
62'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Л. Пакета
ГОЛ! 1:0!
Н. Мопе
Пас отдал
А. Ивоби
53'
Желтая карточка
К. Коди
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эвертон
17
Элдин Якупович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
4-2-3-1
31
Бегович
16
Миколенко
6
Тарковски
15
Коди
2
Паттерсон
5
Гуйе
24
Онана
10
Грей
17
Ивоби
10
Гордон
11
Мопе
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
4
Зума
6
Керер
3
Крессуэлл
28
Соучек
41
Райс
20
Боуэн
11
Пакета
8
Форнальс
18
Антонио
10
Грей
6
Дукуре
6
Дукуре
10
Грей
10
Гордон
11
Макнил
11
Макнил
10
Гордон
11
Мопе
23
Рондон
23
Рондон
11
Мопе
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
11
Пакета
10
Бенрахма
10
Бенрахма
11
Пакета
8
Форнальс
70
Корне
70
Корне
8
Форнальс
18
Антонио
9
Скамакка
9
Скамакка
18
Антонио
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
17
Элдин Якупович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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