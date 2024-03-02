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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вест Хэм
Эвертон - Вест Хэм: обзор матча 02 марта 2024
Эвертон
02.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Вест Хэм
56'
Бету
62'
К. Зума
90+1'
Т. Соучек
90+5'
Э. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Вест Хэм
90'
+7
Замена
А. Огбонна
️️️️
Эмерсон
90'
+7
Замена
Б. Джонсон
️️️️
М. Кудус
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Э. Альварес
Пас отдал
Д. Боуэн
90'
+4
Желтая карточка
М. Антонио
Замена
Л. Доббин
️️️️
Д. Макнил
90'
+4
Замена
Ю. Шермити
️️️️
А. Дукуре
90'
+3
Желтая карточка
Д. Пикфорд
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Т. Соучек
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Т. Соучек
Пас отдал
М. Кудус
Замена
А. Гомеш
️️️️
Д. Харрисон
80'
80'
Замена
М. Антонио
️️️️
Л. Пакета
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Бету
74'
66'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Д. Уорд-Проус
62'
ГОЛ! 1:1!
К. Зума
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
ГОЛ! 1:0!
Бету
Пас отдал
Д. Гарнер
56'
Пенальти не реализован!
Бету
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
18
Майкл Антонио
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
4
Годфри
24
Онана
37
Гарнер
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
23
Бету
4-2-1-3
23
Ареоля
34
Цоуфал
15
Мавропанос
4
Зума
33
Эмерсон
28
Соучек
4
Альварес
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
11
Пакета
20
Кудус
11
Харрисон
20
Гомеш
20
Гомеш
11
Харрисон
11
Макнил
11
Доббин
11
Доббин
11
Макнил
23
Бету
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
23
Бету
6
Дукуре
9
Шермити
9
Шермити
6
Дукуре
33
Эмерсон
21
Огбонна
21
Огбонна
33
Эмерсон
20
Кудус
2
Джонсон
2
Джонсон
20
Кудус
30
Уорд-Проус
27
Филлипс
27
Филлипс
30
Уорд-Проус
11
Пакета
18
Антонио
18
Антонио
11
Пакета
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
1
2
Всего ударов по воротам
22
12
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
6
Офсайды
2
1
Количество передач
492
405
Сейвы
2
9
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
2.69
1.66
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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