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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вест Хэм
Эвертон - Вест Хэм: обзор матча 17 октября 2021
Эвертон
17.10.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Вест Хэм
74'
А. Огбонна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Хэм
90'
+3
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Боуэн
87'
Замена
М. Ланзини
️️️️
С. Бенрахма
79'
Замена
К. Доусон
️️️️
Т. Соучек
Замена
Э. Гордон
️️️️
А. Ивоби
79'
74'
ГОЛ! 0:1!
А. Огбонна
Пас отдал
Д. Боуэн
31'
Желтая карточка
П. Форнальс
10'
Желтая карточка
М. Антонио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Аллан
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
30
Гарри Тайрер
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
11
Льюис Доббин
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
33
Харрисон Эшби
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
4
Годфри
23
Коулмен
25
Аллан
6
Дукуре
10
Грей
17
Ивоби
25
Таунсенд
23
Рондон
4-2-3-1
22
Фабиански
2
Джонсон
21
Огбонна
4
Зума
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
20
Боуэн
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
17
Ивоби
10
Гордон
10
Гордон
17
Ивоби
28
Соучек
15
Доусон
15
Доусон
28
Соучек
10
Бенрахма
22
Ланзини
22
Ланзини
10
Бенрахма
20
Боуэн
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Боуэн
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
31
Асмир Бегович
ВР
30
Гарри Тайрер
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
11
Льюис Доббин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
45
Никола Влашич
АП
33
Харрисон Эшби
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
30
Гарри Тайрер
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
11
Льюис Доббин
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
33
Джамал Баптист
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
45
Никола Влашич
АП
33
Харрисон Эшби
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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