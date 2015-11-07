Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Эвертон
Вест Хэм - Эвертон: обзор матча 07 ноября 2015
Вест Хэм
07.11.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
30'
М. Ланзини
43'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Эвертон
Желтая карточка
М. Сарате
90'
Замена
Н. Елавич
️️️️
Э. Кэрролл
87'
83'
Замена
А. Леннон
️️️️
Ж. Деулофеу
Замена
М. Сарате
️️️️
Э. Валенсия
69'
64'
Замена
К. Миральяс
️️️️
А. Коне
59'
Желтая карточка
Р. Мори
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Д. Пайет
50'
43'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Ж. Деулофеу
34'
Желтая карточка
Д. МакКарти
ГОЛ! 1:0!
М. Ланзини
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Адриан
3
Крессуэлл
5
Томкинс
23
Рид
6
Дженкинсон
8
Куяте
16
Нобл
11
Мозес
22
Ланзини
10
Пайет
9
Кэрролл
4-3-3
1
Ховард
23
Коулмен
6
Стоунз
26
Мори
22
Гэллоуэй
16
МакКарти
18
Бэрри
6
Баркли
10
Деулофеу
9
Лукаку
2
Коне
10
Пайет
13
Валенсия
13
Валенсия
10
Пайет
9
Кэрролл
18
Елавич
18
Елавич
9
Кэрролл
Валенсия
9
Сарате
9
Сарате
Валенсия
10
Деулофеу
12
Леннон
12
Леннон
10
Деулофеу
2
Коне
87
Миральяс
87
Миральяс
2
Коне
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3 (в повторе, 22:10)
Новости команд
Все
Вест Хэм
Эвертон
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+