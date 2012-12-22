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Вест Хэм - Эвертон
Вест Хэм - Эвертон: обзор матча 22 декабря 2012
Вест Хэм
22.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
14'
К. Коул
64'
В. Аничебе
73'
С. Пиенаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Эвертон
90'
+3
Замена
Ш. Даффи
️️️️
В. Аничебе
90'
+1
Красная карточка
Д. Гибсон
89'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
С. Пиенаар
Замена
Д. Коллисон
️️️️
М. Джарвис
88'
85'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
Ф. Невилл
73'
ГОЛ! 1:2!
С. Пиенаар
Замена
Д. Спенс
️️️️
Д. О'Брайен
71'
Красная карточка
К. Коул
67'
64'
ГОЛ! 1:1!
В. Аничебе
Пас отдал
С. Пиенаар
Замена
М. Майга
️️️️
Г. О'Нил
58'
ГОЛ! 1:0!
К. Коул
Пас отдал
М. Тэйлор
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
20
Модибо Майга
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
4-5-1
22
Яскилайнен
23
Рид
17
О'Брайен
5
Томкинс
39
Коллинс
31
Тэйлор
16
Нобл
4
Нолан
19
О'Нил
16
Джарвис
24
Коул
3-2-3-2
1
Ховард
25
Дистен
5
Хейтинга
19
Ягиелка
18
Невилл
3
Бэйнс
21
Осман
24
Гибсон
20
Пиенаар
28
Аничебе
18
Елавич
17
О'Брайен
12
Спенс
12
Спенс
17
О'Брайен
16
Джарвис
10
Коллисон
10
Коллисон
16
Джарвис
19
О'Нил
20
Майга
20
Майга
19
О'Нил
20
Пиенаар
16
Овьедо
16
Овьедо
20
Пиенаар
28
Аничебе
25
Даффи
25
Даффи
28
Аничебе
18
Невилл
14
Нейсмит
14
Нейсмит
18
Невилл
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Алу Диарра
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
82
Ян Муха
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Алу Диарра
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Аптон Парк
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