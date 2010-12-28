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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Эвертон
Вест Хэм - Эвертон: обзор матча 28 декабря 2010
Вест Хэм
28.12.2010, вторник, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
15'
Т. Хибберт (АГ)
43'
Ш. Коулмен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Эвертон
+4
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
М. Артета
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
С. Пиенаар
Замена
З. Хайнс
️️️️
В. Обинна
Желтая карточка
Р. Ковач
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Д. Родуэлл
Замена
К. Коул
️️️️
Ф. Пикьонн
Травма
Ф. Пикьонн
ГОЛ! 1:1!
Ш. Коулмен
Пас отдал
Л. Бэйнс
Замена
Д. Спектор
️️️️
Э. Илунга
Травма
Э. Илунга
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Хибберт
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
4
Мэттью Апсон
(К)
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
11
Луиш Боа Морте
ЛП
15
Радослав Ковач
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
20
Фредди Сирс
ПП
11
Виктор Обинна
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ЦЗ
18
Фил Невилл
(К)
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
8
Микель Артета
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
23
Шеймус Коулмен
ПП
25
Маруан Феллайни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Хэм
25
Рууд Боффин
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Пабло Баррера
ЦП
20
Завон Хайнс
ЦФ
24
Карлтон Коул
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
4-4-2
31
Грин
6
Илунга
4
Апсон
5
Томкинс
36
Фобер
11
Боа Морте
15
Ковач
8
Паркер
20
Сирс
10
Пикьонн
11
Обинна
4-4-1-1
1
Ховард
18
Невилл
25
Дистен
2
Хибберт
3
Бэйнс
23
Коулмен
6
Родуэлл
8
Артета
20
Пиенаар
17
Кэхилл
25
Феллайни
6
Илунга
23
Спектор
23
Спектор
6
Илунга
11
Обинна
20
Хайнс
20
Хайнс
11
Обинна
10
Пикьонн
24
Коул
24
Коул
10
Пикьонн
8
Артета
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
8
Артета
20
Пиенаар
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
20
Пиенаар
6
Родуэлл
24
Айегбени
24
Айегбени
6
Родуэлл
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
19
Джуниор Станислас
ЛВ
25
Рууд Боффин
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
Главный тренер
Авраам Грант
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
19
Джуниор Станислас
ЛВ
25
Рууд Боффин
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
16
Пабло Баррера
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:25 (прямая)
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