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Эвертон - Вест Хэм
Эвертон - Вест Хэм: обзор матча 01 марта 2014
Эвертон
01.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
81'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Хэм
Желтая карточка
Л. Бэйнс
90'
Замена
Р. Баркли
️️️️
С. Нейсмит
85'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Л. Бэйнс
81'
80'
Замена
У. Рид
️️️️
Г. Демель
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Ж. Деулофеу
73'
66'
Замена
М. Диаме
️️️️
М. Джарвис
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Л. Осман
59'
30'
Желтая карточка
Д. Томкинс
28'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
К. Коул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Леон Осман
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
23
Уинстон Рид
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Джо Коул
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
6
Стоунз
23
Коулмен
20
Пиенаар
16
МакКарти
18
Бэрри
21
Осман
10
Деулофеу
14
Нейсмит
4-5-1
13
Адриан
55
Демель
5
Томкинс
39
Коллинс
3
МакКартни
31
Тэйлор
16
Нобл
4
Нолан
19
Даунинг
16
Джарвис
24
Коул
14
Нейсмит
6
Баркли
6
Баркли
14
Нейсмит
10
Деулофеу
46
МакГиди
46
МакГиди
10
Деулофеу
21
Осман
9
Лукаку
9
Лукаку
21
Осман
55
Демель
23
Рид
23
Рид
55
Демель
16
Джарвис
17
Диаме
17
Диаме
16
Джарвис
24
Коул
9
Кэрролл
9
Кэрролл
24
Коул
Остались в запасе
Эвертон
Вест Хэм
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
22
Юсси Яскилайнен
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Эвертон - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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