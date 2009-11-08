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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Эвертон
Вест Хэм - Эвертон: обзор матча 08 ноября 2009
Вест Хэм
08.11.2009, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
65'
Т. Хибберт (АГ)
27'
Л. Саа
64'
Д. Гослинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Эвертон
Желтая карточка
Д. Йобо
Замена
️️️️
Д. Гослинг
Желтая карточка
Д. Хейтинга
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Т. Хибберт
ГОЛ! 0:2!
Д. Гослинг
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Л. Саа
Замена
А. Диаманти
️️️️
Л. Хименес
Желтая карточка
М. Феллайни
Желтая карточка
Т. Хибберт
Замена
Д. Станислас
️️️️
Д. Коллисон
Желтая карточка
Д. Родуэлл
ГОЛ! 0:1!
Л. Саа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
10
Джек Коллисон
ПП
20
Завон Хайнс
ЦФ
9
Гилермо Франко
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Марк Нобл
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
18
Франк Ноубл
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
38
Джеймс Уэллс
ЦП
21
Жо
ЦФ
24
Якубу Айегбени
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
4-3-3
31
Грин
4
Апсон
3
Да Кошта
23
Спектор
36
Фобер
85
Бехрами
8
Паркер
10
Коллисон
84
Хименес
9
Франко
20
Хайнс
3-2-4-1
1
Ховард
5
Хейтинга
25
Дистен
2
Йобо
2
Хибберт
3
Бэйнс
25
Феллайни
32
Гослинг
17
Кэхилл
6
Родуэлл
28
Саа
10
Коллисон
19
Станислас
19
Станислас
10
Коллисон
84
Хименес
23
Диаманти
23
Диаманти
84
Хименес
28
Саа
24
Айегбени
24
Айегбени
28
Саа
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
1
Питер Куруч
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
18
Франк Ноубл
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
21
Жо
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
18
Франк Ноубл
ЦФ
Остались в запасе
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
21
Жо
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (в записи)
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