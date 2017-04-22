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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Эвертон
Вест Хэм - Эвертон: обзор матча 22 апреля 2017
Вест Хэм
22.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Эвертон
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Ш. Куяте
79'
Желтая карточка
Ж. Фонте
76'
72'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
К. Миральяс
67'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Замена
Д. Сахо
️️️️
Х. Кальери
62'
61'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
45'
Замена
Г. Бэрри
️️️️
И. Гуйе
45'
Замена
А. Лукман
️️️️
Т. Дэвис
Желтая карточка
Э. Фернандес
33'
27'
Желтая карточка
И. Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЛФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
6
Росс Баркли
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
37
Натан Холланд
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
46
Мозес Макаси
ЦП
25
Диафра Сахо
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
3-3-2-1
13
Адриан
23
Рид
39
Коллинс
6
Фонте
26
Масуаку
8
Куяте
6
Нордтвейт
24
Айю
22
Ланзини
9
Кальери
4-2-1-3
1
Стекеленбург
27
Холгейт
5
Уилльямс
19
Ягиелка
3
Бэйнс
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
22
Дэвис
6
Баркли
9
Лукаку
87
Миральяс
8
Куяте
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
8
Куяте
9
Кальери
25
Сахо
25
Сахо
9
Кальери
87
Миральяс
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
87
Миральяс
22
Дэвис
11
Лукман
11
Лукман
22
Дэвис
5
Гуйе
18
Бэрри
18
Бэрри
5
Гуйе
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
37
Натан Холланд
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
46
Мозес Макаси
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
37
Натан Холланд
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
12
Даррен Рэндольф
ВР
46
Мозес Макаси
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1 (HD)
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