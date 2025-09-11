Введите ваш ник на сайте
«Байер» – «Айнтрахт»: прогноз на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.87

11 сентября 2025 9:06
Байер - Айнтрахт
12 сент. 2025, пятница 21:30 | Германия. Бундеслига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Обе команды забьют и тотал больше 2.5


Матч третьего тура Бундеслиги между «Байером» и «Айнтрахтом» обещает стать одной из самых результативных афиш уикенда. Обе команды активно начали сезон и демонстрируют атакующий стиль, что нашло отражение в результативности и количестве пропущенных мячей. «Байер» играет дома и постарается прервать неудачную серию, но «Айнтрахт» подходит к игре на волне уверенности.

«Байер»

Команда из Леверкузена пока не может найти стабильность в чемпионате. После поражения от «Хоффенхайма» (1:2) и результативной ничьей с «Вердером» (3:3), «Байер» продемонстрировал, что остаeтся опасен впереди, но уязвим сзади. В последних пяти матчах команда забила 10 голов, но и пропустила 8. Важно отметить, что «Байер» забивает в каждом из 7 последних матчей Бундеслиги, но при этом пропускает в 5 из них. Такие цифры подчеркивают атакующую философию команды, но также говорят о нерешенных проблемах в обороне.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы стартовали с максимальной эффективностью, выиграв оба тура чемпионата и уверенно прошли дальше в Кубке. Победа над «Хоффенхаймом» (3:1) и разгром «Вердера» (4:1) показали высокий атакующий потенциал: 14 голов за 5 последних матчей, при средней результативности 2.8 мяча за игру. Однако оборонительная линия далека от идеала – команда пропускает почти в каждом матче. Несмотря на три победы подряд, «Айнтрахт» сохраняет открытую структуру игры, что делает его матчи зрелищными и непредсказуемыми.

Факты о командах

«Байер»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В 5 последних матчах – 10 забитых и 8 пропущенных голов
  • Пропускает в 5 играх подряд

«Айнтрахт»

  • Побеждает в 3 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 6 играх подряд
  • В 5 последних матчах – 14 забитых и 5 пропущенных голов
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей

Личные встречи
60% (21)
6% (2)
34% (12)
79
Забитых мячей
44
2.26
В среднем за матч
1.26
6:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  1:1
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
1 : 4
01.03.2025
Байер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
2 : 1
19.10.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
1 : 5
05.05.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
3 : 0
17.12.2023
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 27 тур
Байер
3 : 1
08.04.2023
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
5 : 1
15.10.2022
Байер
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
2 : 0
02.05.2022
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
5 : 2
12.12.2021
Байер
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
3 : 1
24.04.2021
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
4 : 1
12.01.2021
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
2 : 1
02.01.2021
Байер
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
4 : 0
07.03.2020
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 0
18.10.2019
Байер
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
6 : 1
05.05.2019
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
2 : 1
16.12.2018
Байер
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
4 : 1
14.04.2018
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
0 : 1
25.11.2017
Байер
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
3 : 0
11.02.2017
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
2 : 1
17.09.2016
Байер
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
3 : 0
16.04.2016
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
1 : 3
21.11.2015
Байер
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2 : 1
23.05.2015
Байер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
1 : 1
20.12.2014
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
0 : 2
03.05.2014
Байер
Германия. Бундеслига, 16 тур
Байер
0 : 1
15.12.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
3 : 1
19.01.2013
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
2 : 1
25.08.2012
Байер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
0 : 3
12.02.2011
Байер
Германия. Бундеслига, 5 тур
Байер
2 : 1
22.09.2010
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
3 : 2
03.04.2010
Байер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
4 : 0
06.11.2009
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
1 : 1
21.03.2009
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
0 : 2
18.10.2008
Байер
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
0 : 2
29.03.2008
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 1
07.10.2007
Байер
Показать все

Прогноз на матч «Байер» – «Айнтрахт»

Обе команды склонны играть в открытый футбол с упором на атаку. «Айнтрахт» сейчас выглядит более сбалансированно и нацелен на продолжение победной серии, но и «Байер» способен навязать темп, особенно на домашнем стадионе. С учетом формы обеих команд и их высокой результативности, логично ожидать матч с голами с обеих сторон. Также стоит присмотреться к исходу с голевым перевесом гостей, учитывая их текущий импульс.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют и тотал больше 2.5 – 1.87
  • Победа Айнтрахта с форой (0) – 2.04

1.87
Обе команды забьют и тотал больше 2.5

Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Айнтрахт Байер
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
