Матч третьего тура Бундеслиги между «Байером» и «Айнтрахтом» обещает стать одной из самых результативных афиш уикенда. Обе команды активно начали сезон и демонстрируют атакующий стиль, что нашло отражение в результативности и количестве пропущенных мячей. «Байер» играет дома и постарается прервать неудачную серию, но «Айнтрахт» подходит к игре на волне уверенности.

«Байер»

Команда из Леверкузена пока не может найти стабильность в чемпионате. После поражения от «Хоффенхайма» (1:2) и результативной ничьей с «Вердером» (3:3), «Байер» продемонстрировал, что остаeтся опасен впереди, но уязвим сзади. В последних пяти матчах команда забила 10 голов, но и пропустила 8. Важно отметить, что «Байер» забивает в каждом из 7 последних матчей Бундеслиги, но при этом пропускает в 5 из них. Такие цифры подчеркивают атакующую философию команды, но также говорят о нерешенных проблемах в обороне.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы стартовали с максимальной эффективностью, выиграв оба тура чемпионата и уверенно прошли дальше в Кубке. Победа над «Хоффенхаймом» (3:1) и разгром «Вердера» (4:1) показали высокий атакующий потенциал: 14 голов за 5 последних матчей, при средней результативности 2.8 мяча за игру. Однако оборонительная линия далека от идеала – команда пропускает почти в каждом матче. Несмотря на три победы подряд, «Айнтрахт» сохраняет открытую структуру игры, что делает его матчи зрелищными и непредсказуемыми.

Факты о командах

«Байер»

Не выигрывает в 5 последних матчах Бундеслиги

Забивает в 7 матчах подряд

В 5 последних матчах – 10 забитых и 8 пропущенных голов

Пропускает в 5 играх подряд

«Айнтрахт»

Побеждает в 3 последних матчах Бундеслиги

Забивает в 6 играх подряд

В 5 последних матчах – 14 забитых и 5 пропущенных голов

Пропускает в 11 из 13 последних матчей

Прогноз на матч «Байер» – «Айнтрахт»

Обе команды склонны играть в открытый футбол с упором на атаку. «Айнтрахт» сейчас выглядит более сбалансированно и нацелен на продолжение победной серии, но и «Байер» способен навязать темп, особенно на домашнем стадионе. С учетом формы обеих команд и их высокой результативности, логично ожидать матч с голами с обеих сторон. Также стоит присмотреться к исходу с голевым перевесом гостей, учитывая их текущий импульс.

Рекомендованные ставки: