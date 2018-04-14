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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 14 апреля 2018
Байер
14.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Айнтрахт
20'
Ю. Брандт
71'
К. Фолланд
77'
К. Фолланд
88'
К. Фолланд
23'
М. Фабиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Айнтрахт
ГОЛ! 4:1!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Беллараби
88'
Желтая карточка
Ч. Арангис
84'
82'
Желтая карточка
С. Фалет
81'
Желтая карточка
М. Хасебе
Желтая карточка
К. Фолланд
81'
ГОЛ! 3:1!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Беллараби
77'
ГОЛ! 2:1!
К. Фолланд
Пас отдал
К. Хаверц
71'
54'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
23'
ГОЛ! 1:1!
М. Фабиан
Пас отдал
М. Вольф
22'
Желтая карточка
Д. Да Коста
ГОЛ! 1:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
К. Хаверц
20'
Желтая карточка
Л. Бендер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Мият Гачинович
АП
25
Аймен Баркок
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Лено
8
Бендер
4
Рецос
5
Бендер
39
Хенрикс
14
Баумгартлингер
20
Арангис
8
Брандт
31
Фолланд
29
Хаверц
17
Бэйли
3-2-3-1
1
Градецки
20
Хасебе
19
Абрахам
5
Фалет
21
Да Коста
15
Виллемс
10
Фабиан
6
Фернандес
18
Де Гузман
27
Боатенг
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Мият Гачинович
АП
25
Аймен Баркок
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Остались в запасе
37
Ян Циммерманн
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Мият Гачинович
АП
25
Аймен Баркок
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Байер - Айнтрахт
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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