Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 22 сентября 2010
Байер
22.09.2010, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
9'
Л. Бендер
90'
А. Видаль (П)
18'
Т. Гекас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Айнтрахт
Вторая желтая
П. Окс
Замена
С. Хююпя
️️️️
Т. Барнетта
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Видаль
Желтая карточка
П. Окс
Замена
Кайо
️️️️
Т. Гекас
Замена
Р. Кларк
️️️️
Крис
Желтая карточка
Х. Балич
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Н. Йоргенсен
Желтая карточка
Ш. Райнарц
Замена
С. Рольфес
️️️️
Л. Бендер
Желтая карточка
М. Русс
18'
ГОЛ! 1:1!
Т. Гекас
ГОЛ! 1:0!
Л. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
30
Кайо
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
29
Маркос Альварес
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
3-2-3-2
15
Адлер
7
Райнарц
2
Фридрих
5
Швааб
3
Кадлец
8
Бендер
23
Видаль
10
Барнетта
5
Балич
9
Дердийок
14
Йоргенсен
3-2-3-1-1
1
Николов
14
Крис
5
Франц
33
Цавеллас
2
Юнг
23
Русс
2
Окс
27
Швеглер
18
Кёлер
7
Алтынтоп
33
Гекас
10
Барнетта
4
Хююпя
4
Хююпя
10
Барнетта
8
Бендер
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Бендер
14
Йоргенсен
7
Аугусто
7
Аугусто
14
Йоргенсен
14
Крис
13
Кларк
13
Кларк
14
Крис
33
Гекас
30
Кайо
30
Кайо
33
Гекас
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
29
Маркос Альварес
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Сидней Сэм
ПП
Остались в запасе
29
Маркос Альварес
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
20
Марсель Хеллер
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Байер - Айнтрахт
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
Новости команд
Все
Байер
Айнтрахт
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+