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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 19 января 2013
Байер
19.01.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Айнтрахт
30'
С. Бениш
32'
Ш. Кисслинг
58'
А. Шюррле
78'
А. Майер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Айнтрахт
Замена
Х. Хосогаи
️️️️
Г. Кастро
90'
+2
Замена
С. Сэм
️️️️
Ш. Кисслинг
89'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
А. Шюррле
83'
82'
Замена
С. Киттель
️️️️
Т. Инуи
78'
ГОЛ! 3:1!
А. Майер
Желтая карточка
С. Бениш
75'
74'
Желтая карточка
М. Русс
73'
Замена
Х. Бучер
️️️️
К. Самбрано
62'
Замена
О. Ошшен
️️️️
К. Матмур
60'
Желтая карточка
К. Самбрано
ГОЛ! 3:0!
А. Шюррле
Пас отдал
Ш. Кисслинг
58'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Г. Кастро
32'
ГОЛ! 1:0!
С. Бениш
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Симон Рольфес
(К)
ЛП
7
Штефан Райнарц
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЛФ
20
Андре Шюррле
ЦФ
8
Гонсало Кастро
РФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
27
Пирмин Швеглер
(К)
ОП
17
Себастьян Роде
ОП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ПП
10
Карим Матмур
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
25
Оливье Ошшен
ЦФ
3-2-2-3
1
Лено
8
Бендер
21
Топрак
2
Вольшайд
17
Бениш
14
Карвахаль
6
Рольфес
7
Райнарц
11
Кисслинг
20
Шюррле
8
Кастро
4-2-2-1-1
1
Трапп
2
Юнг
3
Самбрано
23
Русс
5
Очипка
27
Швеглер
17
Роде
29
Айхнер
14
Майер
14
Инуи
10
Матмур
8
Кастро
21
Хосогаи
21
Хосогаи
8
Кастро
20
Шюррле
13
Хегелер
13
Хегелер
20
Шюррле
11
Кисслинг
33
Сэм
33
Сэм
11
Кисслинг
3
Самбрано
5
Бучер
5
Бучер
3
Самбрано
14
Инуи
8
Киттель
8
Киттель
14
Инуи
10
Матмур
25
Ошшен
25
Ошшен
10
Матмур
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
1
Михаэль Ренсинг
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
1
Ока Николов
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Ока Николов
ВР
22
Стефано Челоцци
ПЗ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Байер - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 18:25 (прямая)
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