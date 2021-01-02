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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Байер
Айнтрахт - Байер: обзор матча 02 января 2021
Айнтрахт
02.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Байер
22'
А. Юнес
54'
Э. Тапсоба (АГ)
10'
Н. Амири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Байер
Замена
А. Туре
️️️️
Э. Дурм
87'
Замена
А. Баркок
️️️️
Д. Камада
76'
Замена
Д. Кор
️️️️
А. Юнес
76'
68'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Ф. Вирц
68'
Замена
К. Демирбай
️️️️
М. Вайзер
68'
Замена
К. Беллараби
️️️️
М. Диаби
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Э. Тапсоба
54'
ГОЛ! 1:1!
А. Юнес
Пас отдал
Д. Соу
22'
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Амири
Пас отдал
Ф. Вирц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Амин Юнес
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
8
Самед Онур
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Трапп
19
Абрахам
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
20
Хасебе
37
Дурм
97
Соу
18
Костич
8
Юнес
18
Камада
19
Силва
4-1-1-2-2
1
Градецки
8
Вайзер
12
Тапсоба
4
Та
15
Драгович
14
Баумгартлингер
10
Амири
7
Вирц
19
Диаби
17
Бэйли
14
Шик
37
Дурм
6
Туре
6
Туре
37
Дурм
8
Юнес
31
Кор
31
Кор
8
Юнес
18
Камада
25
Баркок
25
Баркок
18
Камада
8
Вайзер
26
Демирбай
26
Демирбай
8
Вайзер
19
Диаби
38
Беллараби
38
Беллараби
19
Диаби
7
Вирц
27
Аларио
27
Аларио
7
Вирц
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
22
Леннарт Грил
ВР
8
Самед Онур
АП
18
Чем Тюркмен
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
8
Самед Онур
АП
18
Чем Тюркмен
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Айнтрахт - Байер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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