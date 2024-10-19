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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 19 октября 2024
Байер
19.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
25'
Р. Андрих
72'
В. Бонифаци
16'
О. Мармуш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Айнтрахт
82'
Замена
Д. Узун
️️️️
Н. Нкунку
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
80'
Замена
П. Шик
️️️️
В. Бонифаци
80'
79'
Замена
М. Дауд
️️️️
Х. Ларссон
79'
Замена
Э. Скири
️️️️
Тута
ГОЛ! 2:1!
В. Бонифаци
72'
71'
Замена
Ж. Бахоя
️️️️
М. Гетце
Желтая карточка
П. Хинкапе
70'
70'
Замена
Ф. Шаиби
️️️️
Э. Эбимбе
Желтая карточка
А. Гримальдо
67'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
М. Терье
64'
Замена
А. Гарсия
️️️️
А. Адли
64'
28'
Желтая карточка
Тута
ГОЛ! 1:1!
Р. Андрих
Пас отдал
М. Терье
25'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Мармуш
Пенальти не реализован!
В. Бонифаци
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
22
Уго Экитике
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Байер
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Фарез Шаиби
ЦП
23
Жан Бахоя
АП
31
Игор Матанович
ЦФ
42
Джан Узун
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Градецки
5
Хинкапе
4
Та
12
Тапсоба
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
8
Андрих
11
Терье
21
Адли
22
Бонифаци
3-2-1-3-1
1
Трапп
3
Тута
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
27
Нкунку
15
Ларссон
29
Эбимбе
27
Гетце
22
Экитике
22
Мармуш
21
Адли
24
Гарсия
24
Гарсия
21
Адли
11
Терье
7
Вирц
7
Вирц
11
Терье
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
3
Тута
6
Скири
6
Скири
3
Тута
15
Ларссон
81
Дауд
81
Дауд
15
Ларссон
29
Эбимбе
8
Шаиби
8
Шаиби
29
Эбимбе
27
Гетце
23
Бахоя
23
Бахоя
27
Гетце
27
Нкунку
42
Узун
42
Узун
27
Нкунку
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
11
Натаниэль Браун
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Байер - Айнтрахт
2
1
Всего ударов по воротам
27
8
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
3
Нарушения
9
5
Офсайды
2
2
Количество передач
541
467
Сейвы
0
7
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
18
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
3.75
1.07
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Айнтрахт
- : -
02.12.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 2
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Felix Brych, Germany
Стадион:
Бай-Арена
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