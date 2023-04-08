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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 08 апреля 2023
Байер
08.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Айнтрахт
10'
А. Адли
34'
М. Диаби
90+5'
С. Азмун
74'
Д. Соу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Айнтрахт
ГОЛ! 3:1!
С. Азмун
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
К. Якич
89'
Желтая карточка
Э. Эбимбе
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
П. Хинкапе
88'
82'
Замена
Л. Аларио
️️️️
М. Гетце
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
Ф. Вирц
79'
74'
ГОЛ! 2:1!
Д. Соу
Пас отдал
Ф. Макс
Замена
М. Баккер
️️️️
Ж. Фримпонг
71'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Адли
70'
64'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
С. Роде
64'
Замена
Тута
️️️️
М. Хасебе
56'
Замена
Д. Камада
️️️️
Р. Борре
48'
Желтая карточка
А. Кнауфф
46'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
А. Бута
45'
+1
Желтая карточка
Р. Борре
Желтая карточка
Э. Тапсоба
44'
43'
Желтая карточка
М. Гетце
ГОЛ! 2:0!
М. Диаби
Пас отдал
Ф. Вирц
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Адли
Пас отдал
Ф. Вирц
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
27
Марио Гетце
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
18
Даичи Камада
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
31
Коссуну
30
Фримпонг
8
Андрих
25
Паласиос
19
Диаби
7
Вирц
21
Адли
4-1-2-1-2
1
Трапп
20
Бута
20
Хасебе
26
Н'Дика
30
Макс
18
Якич
17
Роде
97
Соу
27
Гетце
19
Борре
9
Муани
30
Фримпонг
5
Баккер
5
Баккер
30
Фримпонг
7
Вирц
24
Синкгравен
24
Синкгравен
7
Вирц
5
Хинкапе
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
5
Хинкапе
21
Адли
20
Азмун
20
Азмун
21
Адли
20
Хасебе
3
Тута
3
Тута
20
Хасебе
19
Борре
18
Камада
18
Камада
19
Борре
17
Роде
29
Эбимбе
29
Эбимбе
17
Роде
20
Бута
7
Кнауфф
7
Кнауфф
20
Бута
27
Гетце
27
Аларио
27
Аларио
27
Гетце
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
1
Патрик Пенц
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
38
Карим Беллараби
ПВ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Байер - Айнтрахт
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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