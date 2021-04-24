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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 24 апреля 2021
Байер
24.04.2021, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Айнтрахт
70'
Л. Бэйли
80'
Л. Аларио
90+2'
К. Демирбай
90+1'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Айнтрахт
ГОЛ! 3:1!
К. Демирбай
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
А. Силва
Пас отдал
С. Цубер
87'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Вирц
85'
Замена
Венделл
️️️️
Л. Бэйли
85'
83'
Замена
С. Цубер
️️️️
Д. Камада
83'
Замена
Тута
️️️️
Ш. Илсанкер
ГОЛ! 2:0!
Л. Аларио
Пас отдал
Л. Бэйли
80'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
77'
77'
Замена
А. Юнес
️️️️
А. Баркок
77'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Э. Дурм
77'
Замена
Л. Йович
️️️️
М. Хасебе
Желтая карточка
Э. Паласиос
76'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бэйли
Пас отдал
М. Диаби
70'
Замена
М. Диаби
️️️️
К. Беллараби
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ханнес Вольф
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
25
Аймен Баркок
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Амин Юнес
АП
70
Айдин Хрустич
АП
38
Yannick Brugger
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
4-2-2-2
1
Градецки
24
Синкгравен
4
Та
12
Тапсоба
15
Драгович
26
Демирбай
25
Паласиос
7
Вирц
38
Беллараби
14
Шик
17
Бэйли
4-2-3-1
1
Трапп
37
Дурм
13
Хинтереггер
26
Н'Дика
20
Хасебе
97
Соу
31
Илсанкер
18
Камада
25
Баркок
18
Костич
19
Силва
7
Вирц
10
Амири
10
Амири
7
Вирц
17
Бэйли
18
Венделл
18
Венделл
17
Бэйли
38
Беллараби
19
Диаби
19
Диаби
38
Беллараби
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
31
Илсанкер
3
Тута
3
Тута
31
Илсанкер
37
Дурм
22
Чендлер
22
Чендлер
37
Дурм
18
Камада
7
Цубер
7
Цубер
18
Камада
25
Баркок
8
Юнес
8
Юнес
25
Баркок
20
Хасебе
9
Йович
9
Йович
20
Хасебе
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
22
Леннарт Грил
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Демарай Грей
ЛВ
Главный тренер
Ханнес Вольф
38
Yannick Brugger
ЦФ
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
70
Айдин Хрустич
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Демарай Грей
ЛВ
Остались в запасе
38
Yannick Brugger
ЦФ
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
70
Айдин Хрустич
АП
Главный тренер
Ханнес Вольф
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Байер - Айнтрахт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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