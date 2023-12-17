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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 17 декабря 2023
Байер
17.12.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Айнтрахт
14'
В. Бонифаци
51'
Ж. Фримпонг
57'
Ф. Вирц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Айнтрахт
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Вирц
87'
Замена
Н. Телла
️️️️
Ж. Фримпонг
83'
Замена
П. Хинкапе
️️️️
Э. Паласиос
83'
Замена
А. Гложек
️️️️
Й. Хофманн
83'
82'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Ф. Шаиби
73'
Замена
Э. Баум
️️️️
Х. Ларссон
72'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Э. Эбимбе
Замена
П. Шик
️️️️
В. Бонифаци
72'
64'
Замена
Х. Смольчич
️️️️
Р. Кох
64'
Замена
Э. Скири
️️️️
М. Гетце
ГОЛ! 3:0!
Ф. Вирц
Пас отдал
В. Бонифаци
57'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Фримпонг
51'
33'
Желтая карточка
М. Гетце
ГОЛ! 1:0!
В. Бонифаци
Пас отдал
Ф. Вирц
14'
Желтая карточка
Э. Паласиос
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К)
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
7
Флориан Вирц
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
(К)
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
8
Фарез Шаиби
ЦП
15
Хуго Ларссон
ЦП
27
Марио Гетце
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Байер
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
2
Элиас Баум
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
19
Начо Ферри
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Градецки
31
Коссуну
4
Та
12
Тапсоба
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
7
Вирц
7
Хофманн
22
Бонифаци
3-2-2-3
1
Трапп
3
Тута
4
Кох
51
Пачо
20
Бута
27
Нкунку
8
Шаиби
15
Ларссон
7
Кнауфф
27
Гетце
29
Эбимбе
25
Паласиос
5
Хинкапе
5
Хинкапе
25
Паласиос
7
Вирц
10
Амири
10
Амири
7
Вирц
30
Фримпонг
23
Телла
23
Телла
30
Фримпонг
7
Хофманн
10
Гложек
10
Гложек
7
Хофманн
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
4
Кох
6
Смольчич
6
Смольчич
4
Кох
15
Ларссон
2
Баум
2
Баум
15
Ларссон
27
Гетце
6
Скири
6
Скири
27
Гетце
29
Эбимбе
10
Хеуге
10
Хеуге
29
Эбимбе
8
Шаиби
24
Нганкам
24
Нганкам
8
Шаиби
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Начо Ферри
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Начо Ферри
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Байер - Айнтрахт
1
1
Всего ударов по воротам
2
2
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
3
10
Офсайды
3
1
Количество передач
352
231
Сейвы
1
0
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
0.17
0.2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Бай-Арена
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