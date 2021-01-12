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Расписание матчей
Германия. Кубок
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 12 января 2021
Байер
12.01.2021, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
4 : 1
Завершен
Айнтрахт
27'
Л. Аларио (П)
49'
Э. Тапсоба
67'
М. Диаби
87'
М. Диаби
6'
А. Юнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Байер - Айнтрахт
Замена
Т. Едвай
️️️️
Л. Бендер
89'
ГОЛ! 4:1!
М. Диаби
Пас отдал
К. Демирбай
87'
Желтая карточка
Л. Бендер
83'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Н. Амири
81'
79'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Тута
Замена
А. Драгович
️️️️
Л. Аларио
75'
Красная карточка
Д. Та
73'
70'
Замена
Д. Кор
️️️️
А. Баркок
70'
Замена
А. Хрустич
️️️️
Д. Камада
70'
Замена
А. Туре
️️️️
Э. Дурм
ГОЛ! 3:1!
М. Диаби
Пас отдал
Н. Амири
67'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
61'
ГОЛ! 2:1!
Э. Тапсоба
Пас отдал
К. Демирбай
49'
42'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
29'
Замена
С. Цубер
️️️️
А. Юнес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Аларио
27'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Юнес
Пас отдал
А. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Амин Юнес
АП
25
Аймен Баркок
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Самед Онур
АП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Доминик Кор
ЦП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Градецки
18
Венделл
4
Та
12
Тапсоба
8
Бендер
14
Баумгартлингер
10
Амири
26
Демирбай
19
Диаби
27
Аларио
17
Бэйли
4-2-3-1
1
Трапп
37
Дурм
13
Хинтереггер
3
Тута
26
Н'Дика
17
Роде
31
Илсанкер
8
Юнес
25
Баркок
18
Камада
19
Силва
8
Бендер
4
Едвай
4
Едвай
8
Бендер
27
Аларио
15
Драгович
15
Драгович
27
Аларио
10
Амири
20
Арангис
20
Арангис
10
Амири
37
Дурм
6
Туре
6
Туре
37
Дурм
3
Тута
22
Чендлер
22
Чендлер
3
Тута
8
Юнес
7
Цубер
7
Цубер
8
Юнес
25
Баркок
31
Кор
31
Кор
25
Баркок
18
Камада
70
Хрустич
70
Хрустич
18
Камада
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
8
Самед Онур
АП
18
Чем Тюркмен
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Маркус Шуберт
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
8
Самед Онур
АП
18
Чем Тюркмен
ЦП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Маркус Шуберт
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Байер - Айнтрахт
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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