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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Байер
Айнтрахт - Байер: обзор матча 12 февраля 2011
Айнтрахт
12.02.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 3
Завершен
Байер
9'
С. Рольфес
32'
Р. Аугусто
84'
Х. Балич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Байер
Замена
М. Хеллер
️️️️
С. Юнг
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Э. Дердийок
ГОЛ! 0:3!
Х. Балич
Пас отдал
Ш. Кисслинг
Замена
Л. Бендер
️️️️
Г. Кастро
Замена
Х. Балич
️️️️
С. Сэм
Желтая карточка
М. Франц
Травма
Э. Дердийок
Замена
М. Фенин
️️️️
Г. Цавеллас
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Кайо
ГОЛ! 0:2!
Р. Аугусто
Пас отдал
А. Видаль
Желтая карточка
Г. Цавеллас
Желтая карточка
П. Окс
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Рольфес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
30
Кайо
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
7
Ренато Аугусто
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
20
Мартин Фенин
ЦФ
Байер
33
Томаш Бобель
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-4-2
1
Николов
33
Цавеллас
23
Русс
5
Франц
2
Юнг
18
Кёлер
27
Швеглер
14
Майер
2
Окс
30
Кайо
33
Гекас
4-4-2
15
Адлер
5
Швааб
4
Хююпя
7
Райнарц
3
Кадлец
33
Сэм
23
Видаль
6
Рольфес
8
Кастро
9
Дердийок
7
Аугусто
2
Юнг
20
Хеллер
20
Хеллер
2
Юнг
30
Кайо
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
30
Кайо
33
Цавеллас
20
Фенин
20
Фенин
33
Цавеллас
8
Кастро
8
Бендер
8
Бендер
8
Кастро
33
Сэм
5
Балич
5
Балич
33
Сэм
9
Дердийок
11
Кисслинг
11
Кисслинг
9
Дердийок
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
33
Томаш Бобель
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Александар Васоски
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
Остались в запасе
33
Томаш Бобель
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Айнтрахт - Байер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:25 (прямая)
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