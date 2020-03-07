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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 07 марта 2020
Байер
07.03.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Айнтрахт
4'
К. Хаверц
14'
К. Беллараби
49'
Паулиньо
55'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Айнтрахт
74'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
А. Силва
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Ч. Арангис
67'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
К. Хаверц
62'
57'
Замена
Д. Соу
️️️️
Д. Кор
57'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Д. Камада
ГОЛ! 4:0!
Паулиньо
Пас отдал
К. Хаверц
55'
Желтая карточка
М. Вайзер
53'
ГОЛ! 3:0!
Паулиньо
Пас отдал
К. Беллараби
49'
Замена
Д. Та
️️️️
С. Бендер
35'
ГОЛ! 2:0!
К. Беллараби
Пас отдал
Паулиньо
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Хаверц
Пас отдал
М. Диаби
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Градецки
18
Венделл
12
Тапсоба
5
Бендер
8
Вайзер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
10
Паулиньо
19
Диаби
38
Беллараби
29
Хаверц
4-3-2-1
1
Трапп
6
Туре
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
20
Хасебе
31
Илсанкер
17
Роде
31
Кор
18
Камада
18
Костич
19
Силва
5
Бендер
4
Та
4
Та
5
Бендер
20
Арангис
25
Паласиос
25
Паласиос
20
Арангис
29
Хаверц
17
Бэйли
17
Бэйли
29
Хаверц
31
Кор
97
Соу
97
Соу
31
Кор
18
Камада
8
Гачинович
8
Гачинович
18
Камада
19
Силва
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Силва
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Надим Амири
ЦП
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
1
Фредерик Реннов
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Надим Амири
ЦП
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Байер - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
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