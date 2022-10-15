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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Байер
Айнтрахт - Байер: обзор матча 15 октября 2022
Айнтрахт
15.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
5 : 1
Завершен
Байер
45+5'
Д. Камада (П)
58'
Р. Коло Муани
65'
Й. Линдстрем
72'
Д. Камада (П)
86'
Л. Аларио
56'
П. Хинкапе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Байер
ГОЛ! 5:1!
Л. Аларио
Пас отдал
Р. Борре
86'
80'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
М. Баккер
80'
Замена
А. Гложек
️️️️
П. Шик
Замена
Л. Аларио
️️️️
Р. Коло Муани
80'
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Соу
77'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Э. Эбимбе
77'
Замена
Р. Борре
️️️️
Й. Линдстрем
77'
73'
Замена
О. Коссуну
️️️️
М. Диаби
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Камада
72'
71'
Вторая желтая
П. Хинкапе
ГОЛ! 3:1!
Й. Линдстрем
65'
ГОЛ! 2:1!
Р. Коло Муани
Пас отдал
К. Ленц
58'
56'
ГОЛ! 1:1!
П. Хинкапе
Пас отдал
К. Демирбай
46'
Замена
Н. Амири
️️️️
Паулиньо
46'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Ч. Арангис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Камада
45'
+5
45'
+2
Желтая карточка
Э. Тапсоба
42'
Желтая карточка
П. Хинкапе
11'
Желтая карточка
Р. Андрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
18
Даичи Камада
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
6
Marcel Wenig
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Трапп
3
Ленц
26
Н'Дика
3
Тута
18
Якич
97
Соу
27
Гетце
18
Камада
29
Эбимбе
9
Муани
35
Линдстрем
3-2-2-2-1
1
Градецки
4
Та
5
Хинкапе
12
Тапсоба
30
Фримпонг
5
Баккер
8
Андрих
20
Арангис
10
Паулиньо
19
Диаби
14
Шик
97
Соу
17
Роде
17
Роде
97
Соу
29
Эбимбе
17
Алиду
17
Алиду
29
Эбимбе
9
Муани
27
Аларио
27
Аларио
9
Муани
35
Линдстрем
19
Борре
19
Борре
35
Линдстрем
5
Баккер
24
Синкгравен
24
Синкгравен
5
Баккер
19
Диаби
31
Коссуну
31
Коссуну
19
Диаби
20
Арангис
26
Демирбай
26
Демирбай
20
Арангис
10
Паулиньо
10
Амири
10
Амири
10
Паулиньо
14
Шик
10
Гложек
10
Гложек
14
Шик
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
1
Диант Рамай
ВР
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
99
Андрей Лунев
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Йенс Граль
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Marcel Wenig
ЦП
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Айнтрахт - Байер
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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