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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Байер
Айнтрахт - Байер: обзор матча 16 декабря 2018
Айнтрахт
16.12.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Байер
28'
Д. Да Коста
57'
Ф. Костич
65'
К. Беллараби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Байер
Желтая карточка
М. Гачинович
89'
86'
Желтая карточка
Л. Аларио
Желтая карточка
Ж. Фернандес
86'
84'
Желтая карточка
К. Беллараби
Желтая карточка
К. Сальседо
81'
65'
ГОЛ! 2:1!
К. Беллараби
Пас отдал
Л. Бэйли
ГОЛ! 2:0!
Ф. Костич
Пас отдал
С. Аллер
57'
Желтая карточка
С. Аллер
32'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Да Коста
Пас отдал
Ф. Костич
28'
Желтая карточка
Й. Виллемс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Байер
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Трапп
5
Фалет
13
Сальседо
26
Н'Дика
15
Виллемс
21
Да Коста
6
Фернандес
18
Костич
8
Гачинович
9
Ребич
22
Аллер
4-2-2-2
1
Градецки
8
Вайзер
4
Едвай
15
Драгович
4
Та
20
Арангис
31
Кор
38
Беллараби
8
Брандт
29
Хаверц
31
Фолланд
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
10
Паулиньо
ЛВ
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
9
Николай Мюллер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
10
Паулиньо
ЛВ
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Леон Бэйли
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Айнтрахт - Байер
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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