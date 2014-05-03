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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Байер
Айнтрахт - Байер: обзор матча 03 мая 2014
Айнтрахт
03.05.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Байер
27'
Г. Кастро
36'
Э. Джан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Байер
90'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Г. Кастро
Замена
С. Челоцци
️️️️
С. Юнг
82'
78'
Замена
С. Сэм
️️️️
Х. Сон
77'
Желтая карточка
Э. Спахич
Замена
П. Швеглер
️️️️
К. Самбрано
72'
Желтая карточка
М. Русс
67'
Желтая карточка
К. Самбрано
54'
46'
Замена
С. Рольфес
️️️️
Ю. Брандт
Замена
Я. Розенталь
️️️️
М. Штендера
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Э. Джан
27'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кастро
Пас отдал
Э. Дердийок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
11
Рю Сын-Ву
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
21
Левин Озтюнали
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
3-2-4-1
1
Трапп
2
Кемпф
23
Русс
3
Самбрано
5
Очипка
2
Юнг
13
Ланиг
14
Майер
29
Айхнер
18
Штендера
13
Хоселу
3-3-1-2-1
1
Лено
8
Бендер
4
Спахич
21
Топрак
2
Донати
23
Джан
17
Бениш
8
Кастро
8
Брандт
7
Сон
9
Дердийок
2
Юнг
22
Челоцци
22
Челоцци
2
Юнг
3
Самбрано
27
Швеглер
27
Швеглер
3
Самбрано
18
Штендера
10
Розенталь
10
Розенталь
18
Штендера
8
Кастро
18
Гуардадо
18
Гуардадо
8
Кастро
8
Брандт
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Брандт
7
Сон
33
Сэм
33
Сэм
7
Сон
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
11
Рю Сын-Ву
ЦП
1
Давид Йеллделл
ВР
19
Роберто Хильберт
ПП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
11
Рю Сын-Ву
ЦП
1
Давид Йеллделл
ВР
19
Роберто Хильберт
ПП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Айнтрахт - Байер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Дойче банк Парк
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