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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Байер
Айнтрахт - Байер: обзор матча 25 ноября 2017
Айнтрахт
25.11.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Байер
76'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Байер
89'
Желтая карточка
Д. Кор
Желтая карточка
К. Сальседо
82'
76'
ГОЛ! 0:1!
К. Фолланд
Пас отдал
А. Мехмеди
Желтая карточка
С. Фалет
73'
Желтая карточка
А. Ребич
52'
45'
Желтая карточка
А. Мехмеди
Желтая карточка
Д. Абрахам
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Марк Штендера
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Мият Гачинович
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Айнтрахт
37
Ян Циммерманн
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Даичи Камада
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
24
Марлон Фрай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Градецки
13
Сальседо
19
Абрахам
5
Фалет
15
Виллемс
27
Вольф
18
Штендера
9
Ребич
8
Гачинович
27
Боатенг
22
Аллер
3-2-1-3
1
Лено
8
Бендер
4
Та
4
Рецос
20
Арангис
31
Кор
8
Брандт
29
Хаверц
14
Мехмеди
31
Фолланд
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
18
Даичи Камада
АП
20
Макото Хасебе
ЦЗ
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
24
Марлон Фрай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
18
Даичи Камада
АП
20
Макото Хасебе
ЦЗ
37
Ян Циммерманн
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
24
Марлон Фрай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Айнтрахт - Байер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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