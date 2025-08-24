На «Рамон Санчес Писхуан» в рамках второго тура Ла Лиги «Севилья» сыграет против «Хетафе». Обе команды стартовали по-разному: хозяева потерпели поражение в зрелищном матче против «Атлетика», а гости уверенно разобрались с «Сельтой». Эта встреча станет проверкой для андалусийцев на прочность, ведь после неудачной серии в Ла Лиге им необходимо реабилитироваться перед болельщиками.

«Севилья»

Андалусийцы начали сезон с результативного матча против «Атлетика» (2:3). Проблемы в обороне остаются главной слабостью команды – в последних пяти играх они пропустили девять голов, что в среднем составляет 1.8 за матч. При этом атака действует стабильно: 10 мячей за те же пять встреч, а серия результативных игр достигла девяти подряд. На своем стадионе «Севилья» традиционно прибавляет и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, однако для победы важно наладить баланс между атакой и обороной.

«Хетафе»

Гости стартовали с яркой победы 2:0 над «Сельтой», показав эффективную игру в атаке и надeжность в обороне. В последних трeх матчах чемпионата «Хетафе» обязательно забивает, а средний показатель за пять игр составил один мяч за встречу. Пропускает команда также стабильно – по одному голу в среднем, что говорит о достаточно сбалансированном стиле. Однако на выезде «Хетафе» редко показывает стабильность и предпочитает играть от обороны, делая ставку на контратаки.

Факты о командах

«Севилья»

Проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги

Забивает в 9 последних играх

Пропускает в 7 матчах подряд

Средний показатель голов за 5 игр – 2.00

«Хетафе»

Победа 2:0 в первом туре против «Сельты»

Забивает в 3 последних матчах Ла Лиги

Средние показатели: 1.00 гола забитого и 1.00 пропущенного за игру

В целом играет прагматично, часто с минимальным счeтом

Прогноз на матч «Севилья» – «Хетафе»

«Севилья» нуждается в очках и при поддержке родных трибун будет стремиться к активным действиям впереди. Но оборонительные проблемы хозяев и контратакующая игра «Хетафе» позволяют предположить, что гости также найдут шанс отличиться. Учитывая статистику последних встреч и нынешнюю форму, логично ожидать результативный матч с голами обеих сторон.

Рекомендованные ставки