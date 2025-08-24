Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Севилья» – «Хетафе»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.65

24 августа 2025 8:52
Севилья - Хетафе
25 авг. 2025, понедельник 22:30 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Обе команды забьют
Сделать ставку

На «Рамон Санчес Писхуан» в рамках второго тура Ла Лиги «Севилья» сыграет против «Хетафе». Обе команды стартовали по-разному: хозяева потерпели поражение в зрелищном матче против «Атлетика», а гости уверенно разобрались с «Сельтой». Эта встреча станет проверкой для андалусийцев на прочность, ведь после неудачной серии в Ла Лиге им необходимо реабилитироваться перед болельщиками.

«Севилья»

Андалусийцы начали сезон с результативного матча против «Атлетика» (2:3). Проблемы в обороне остаются главной слабостью команды – в последних пяти играх они пропустили девять голов, что в среднем составляет 1.8 за матч. При этом атака действует стабильно: 10 мячей за те же пять встреч, а серия результативных игр достигла девяти подряд. На своем стадионе «Севилья» традиционно прибавляет и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, однако для победы важно наладить баланс между атакой и обороной.

«Хетафе»

Гости стартовали с яркой победы 2:0 над «Сельтой», показав эффективную игру в атаке и надeжность в обороне. В последних трeх матчах чемпионата «Хетафе» обязательно забивает, а средний показатель за пять игр составил один мяч за встречу. Пропускает команда также стабильно – по одному голу в среднем, что говорит о достаточно сбалансированном стиле. Однако на выезде «Хетафе» редко показывает стабильность и предпочитает играть от обороны, делая ставку на контратаки.

Факты о командах

«Севилья»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в 9 последних играх
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • Средний показатель голов за 5 игр – 2.00

«Хетафе»

  • Победа 2:0 в первом туре против «Сельты»
  • Забивает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • Средние показатели: 1.00 гола забитого и 1.00 пропущенного за игру
  • В целом играет прагматично, часто с минимальным счeтом

Личные встречи
51% (20)
10% (4)
38% (15)
56
Забитых мячей
43
1.44
В среднем за матч
1.1
5:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 0
01.02.2025
Севилья
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
14.09.2024
Хетафе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0 : 1
30.03.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/8 финала
Хетафе
1 : 3
16.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
0 : 3
16.12.2023
Хетафе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
2 : 0
19.03.2023
Севилья
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
2 : 1
08.01.2023
Хетафе
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
1 : 0
09.01.2022
Хетафе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
0 : 1
23.08.2021
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3 : 0
06.02.2021
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 1
12.12.2020
Севилья
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
0 : 3
23.02.2020
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
27.10.2019
Хетафе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
3 : 0
21.04.2019
Севилья
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
0 : 2
16.09.2018
Хетафе
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
1 : 1
28.01.2018
Хетафе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
0 : 1
27.08.2017
Севилья
Испания. Сегунда, 38 тур
Севилья
2 : 1
12.05.2017
Хетафе
Испания. Сегунда, 17 тур
Хетафе
2 : 0
02.12.2016
Севилья
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1 : 1
05.03.2016
Севилья
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
5 : 0
24.10.2015
Хетафе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2 : 1
08.02.2015
Севилья
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
2 : 0
14.09.2014
Хетафе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 0
11.05.2014
Севилья
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3 : 0
05.01.2014
Хетафе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1 : 1
19.01.2013
Севилья
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
2 : 1
18.08.2012
Хетафе
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
5 : 1
16.04.2012
Севилья
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
3 : 0
05.12.2011
Хетафе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
1 : 0
16.04.2011
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 3
27.11.2010
Хетафе
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
4 : 3
25.04.2010
Севилья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Хетафе
1 : 0
10.02.2010
Севилья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Севилья
2 : 0
03.02.2010
Хетафе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1 : 2
19.12.2009
Хетафе
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
0 : 1
12.04.2009
Хетафе
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
0 : 2
16.11.2008
Севилья
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
3 : 2
19.01.2008
Севилья
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
4 : 1
25.08.2007
Хетафе
Показать все

Прогноз на матч «Севилья» – «Хетафе»

«Севилья» нуждается в очках и при поддержке родных трибун будет стремиться к активным действиям впереди. Но оборонительные проблемы хозяев и контратакующая игра «Хетафе» позволяют предположить, что гости также найдут шанс отличиться. Учитывая статистику последних встреч и нынешнюю форму, логично ожидать результативный матч с голами обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Победа «Севильи» – коэффициент 2.05

1.65
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Хетафе Севилья
Другие прогнозы
25.08.2025
00:30
2.10
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза - Мирассол
Победа «Мирассола»
25.08.2025
00:30
1.75
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде - Ботафого
Победа «Ботафого»
25.08.2025
02:30
2.25
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сан-Паулу - Атлетико Минейро
Победа «Сан-Паулу»
25.08.2025
03:00
1.40
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Зенит-2 - Звезда
Победа «Зенита-2»
25.08.2025
17:00
1.79
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Урал - Волга
Тотал меньше 2,5
25.08.2025
19:30
2.75
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор - Торпедо
Ничья
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 