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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Хетафе
Севилья - Хетафе: обзор матча 03 февраля 2010
Севилья
03.02.2010, среда, 23:55
Испания. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Хетафе
45+1'
Л. Фабиано
80'
Марио (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Хетафе
Желтая карточка
А. Душер
Замена
А. Душер
️️️️
Ромарик
Замена
П. Риос
️️️️
П. Леон
Желтая карточка
М. Станкявичус
Замена
Мику
️️️️
Ману
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Марио
Желтая карточка
Ренато
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Д. Парехо
Желтая карточка
Ромарик
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Л. Фабиано
ГОЛ! 1:0!
Л. Фабиано
Пас отдал
Адриано
+1
Замена
Ромарик
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
Д. Зокора
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
3
Адриано
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
7
Ману
ЛВ
18
Дерек Боатенг
ЦП
22
Франциско Каскеро
(К)
ЦП
10
Даниэль Парехо
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Севилья
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
16
Педро Риос
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
20
Мику
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
18
Станкявичус
3
Наварро
3
Адриано
8
Перотти
11
Ренато
16
Зокора
21
Негредо
9
Фабиано
4-2-3-1
19
Устари
21
Кортес
3
Марио
6
Диас
2
Мане
18
Боатенг
22
Каскеро
14
Леон
10
Парехо
7
Ману
9
Сольдадо
21
Негредо
5
Ромарик
5
Ромарик
21
Негредо
Ромарик
22
Душер
22
Душер
Ромарик
9
Фабиано
11
Кануте
11
Кануте
9
Фабиано
14
Леон
16
Риос
16
Риос
14
Леон
10
Парехо
25
Альбин
25
Альбин
10
Парехо
7
Ману
20
Мику
20
Мику
7
Ману
Остались в запасе
Севилья
Хетафе
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Маноло Хименес
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
17
Диего Капель
ЛП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Севилья - Хетафе
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Бернардино Гонсалес Васкес
(Оренсе)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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