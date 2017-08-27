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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Севилья
Хетафе - Севилья: обзор матча 27 августа 2017
Хетафе
27.08.2017, воскресенье, 21:15
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
83'
Гансо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Севилья
Замена
Анхель
️️️️
М. Бергара
84'
83'
ГОЛ! 0:1!
Гансо
Пас отдал
Г. Меркадо
Замена
С. Мора
️️️️
М. Арамбарри
82'
75'
Желтая карточка
П. Сарабия
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Г. Сибасаки
70'
69'
Замена
П. Сарабия
️️️️
М. Крон-Дели
64'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
В. Бен-Йеддер
46'
Замена
К. Лангле
️️️️
Н. Пареха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Кала
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
10
Гансо
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
21
Чули
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Вальтер Монтойя
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-4-1-1
13
Гуаита
16
Кала
2
Джене
5
Антунеш
22
Суарес
76
Файр
10
Сибасаки
5
Бергара
8
Арамбарри
21
Ндиайе
19
Молина
3-2-3-2
15
Серхио Рико
2
Пареха
25
Меркадо
24
Кьер
16
Навас
18
Эскудеро
19
Писсаро
10
Гансо
7
Крон-Дели
10
Бен-Йеддер
3
Нолито
8
Арамбарри
14
Мора
14
Мора
8
Арамбарри
10
Сибасаки
20
Портильо
20
Портильо
10
Сибасаки
5
Бергара
9
Анхель
9
Анхель
5
Бергара
2
Пареха
2
Лангле
2
Лангле
2
Пареха
7
Крон-Дели
7
Сарабия
7
Сарабия
7
Крон-Дели
10
Бен-Йеддер
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Хетафе
Севилья
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
12
Хуан Сориано
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Вальтер Монтойя
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
21
Чули
ЦФ
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Вальтер Монтойя
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Хетафе - Севилья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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