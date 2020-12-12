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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Севилья
Хетафе - Севилья: обзор матча 12 декабря 2020
Хетафе
12.12.2020, суббота, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
81'
Х. Этчейта (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Севилья
Замена
Ф. Портильо
️️️️
М. Арамбарри
90'
+3
Замена
В. Мольехо
️️️️
Э. Кабако
90'
+3
Замена
Д. Финн
️️️️
Д. Тимор
87'
Замена
А. Палаверса
️️️️
Н. Максимович
87'
84'
Замена
О. Родригес
️️️️
Сусо
84'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
Э. Унал
83'
Замена
Анхель
️️️️
Э. Унал
83'
81'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Этчейта
75'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Л. Окампос
65'
Замена
О. Торрес
️️️️
И. Ракитич
51'
Желтая карточка
А. Видаль
45'
+1
Желтая карточка
Д. Карлос
40'
Желтая карточка
И. Ракитич
Желтая карточка
М. Арамбарри
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
21
Abdoulay Diaby
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
4
Ryan Nolan
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
3-3-2-2
13
Сорья
17
Оливера
3
Этчейта
23
Кабако
17
Кукурелья
24
Тимор
12
Ньом
88
Максимович
8
Арамбарри
20
Унал
9
Эрнандес
4-1-2-2-1
37
Буну
22
Видаль
23
Кунде
34
Карлос
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
23
Кабако
11
Мольехо
11
Мольехо
23
Кабако
24
Тимор
30
Финн
30
Финн
24
Тимор
88
Максимович
18
Палаверса
18
Палаверса
88
Максимович
8
Арамбарри
20
Портильо
20
Портильо
8
Арамбарри
20
Унал
9
Анхель
9
Анхель
20
Унал
10
Сусо
14
Родригес
14
Родригес
10
Сусо
11
Ракитич
8
Торрес
8
Торрес
11
Ракитич
21
Эн-Несири
8
Гудель
8
Гудель
21
Эн-Несири
7
Окампос
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Окампос
Остались в запасе
Хетафе
Севилья
4
Ryan Nolan
ЦФ
1
Рубен Янес
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
4
Ryan Nolan
ЦФ
1
Рубен Янес
ВР
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Abdoulay Diaby
ЦП
Остались в запасе
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Хетафе - Севилья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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