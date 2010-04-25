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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Севилья
Хетафе - Севилья: обзор матча 25 апреля 2010
Хетафе
25.04.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
4 : 3
Завершен
Севилья
17'
А. Гонсалес
59'
П. Леон
76'
Ману
90+4'
Д. Парехо (П)
33'
Л. Фабиано
38'
Ф. Кануте
61'
Л. Фабиано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Севилья
ГОЛ с пенальти! 4:3!
Д. Парехо
+4
Желтая карточка
К. Диас
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Вторая желтая
Ф. Кануте
Замена
А. Негредо
️️️️
Л. Фабиано
Замена
Д. Парехо
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 3:3!
Ману
Пас отдал
А. Гонсалес
Замена
Ману
️️️️
Х. Гавилан
Замена
Ромарик
️️️️
Адриано
Замена
Лоло
️️️️
М. Станкявичус
Желтая карточка
Адриано
ГОЛ! 2:3!
Л. Фабиано
Пас отдал
Ф. Кануте
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Ф. Селестини
ГОЛ! 2:2!
П. Леон
Желтая карточка
Мику
Желтая карточка
Мане
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кануте
Пас отдал
Л. Фабиано
ГОЛ! 1:1!
Л. Фабиано
Желтая карточка
Л. Фабиано
Желтая карточка
Ф. Кануте
19'
Желтая карточка
М. Станкявичус
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛВ
17
Фабио Селестини
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
14
Педро Леон
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
3
Адриано
ЛП
16
Дидье Зокора
ОП
11
Ренато
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
22
Франциско Каскеро
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
11
Хосе Карлос
ЛП
5
Ромарик
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
8
Лоло
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-2-3-1
13
Кодина
2
Мане
3
Рафа
6
Диас
21
Кортес
17
Селестини
18
Боатенг
14
Гавилан
8
Гонсалес
14
Леон
20
Мику
3-3-1-1-2
25
Палоп
16
Навас
16
Кала
14
Эскюде
18
Станкявичус
16
Зокора
3
Наварро
3
Адриано
11
Ренато
9
Фабиано
11
Кануте
17
Селестини
22
Каскеро
22
Каскеро
17
Селестини
8
Гонсалес
10
Парехо
10
Парехо
8
Гонсалес
14
Гавилан
7
Ману
7
Ману
14
Гавилан
3
Адриано
5
Ромарик
5
Ромарик
3
Адриано
18
Станкявичус
8
Лоло
8
Лоло
18
Станкявичус
9
Фабиано
21
Негредо
21
Негредо
9
Фабиано
Остались в запасе
Хетафе
Севилья
19
Оскар Устари
ВР
16
Педро Риос
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Хави Варас
ВР
11
Хосе Карлос
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
Главный тренер
Антонио Альварес
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
16
Педро Риос
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
11
Хосе Карлос
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Антонио Альварес
Статистика матча Хетафе - Севилья
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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