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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Севилья
Хетафе - Севилья: обзор матча 19 января 2013
Хетафе
19.01.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
44'
А. Колунга
40'
Х. Антонио Рейес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Севилья
85'
Замена
Ману
️️️️
И. Ракитич
83'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
Х. Торрес
83'
Желтая карточка
А. Колунга
77'
Замена
Мичел
️️️️
Борха
73'
71'
Желтая карточка
Коке
66'
Замена
М. Стеванович
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Борха
63'
Замена
А. Васкес
️️️️
П. Алькасер
59'
58'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Х. Мадуро
Желтая карточка
Алексис
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Колунга
44'
40'
ГОЛ! 0:1!
Х. Антонио Рейес
Пас отдал
И. Ракитич
Замена
Р.
️️️️
Х. Родригес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Алексис
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Борха
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Сисиньо
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
14
Самуэль Саис
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
10
Уго
ЦФ
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
16
Кала
ЦЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
3-4-1-2
13
Мойя
4
Алексис
19
Абрахам
20
Валера
14
Гавилан
25
Торрес
22
Родригес
8
Борха
7
Сарабия
27
Колунга
9
Алькасер
3-3-2-1
25
Палоп
23
Мадуро
17
Фасио
4
Ботиа
23
Коке
17
Медель
11
Сисиньо
19
Рейес
11
Ракитич
21
Негредо
22
Родригес
3
Рафа
3
Рафа
22
Родригес
8
Борха
8
Мичел
8
Мичел
8
Борха
9
Алькасер
9
Васкес
9
Васкес
9
Алькасер
19
Рейес
9
Стеванович
9
Стеванович
19
Рейес
23
Мадуро
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
23
Мадуро
11
Ракитич
7
Ману
7
Ману
11
Ракитич
Остались в запасе
Хетафе
Севилья
14
Самуэль Саис
ЦФ
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
10
Уго
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
17
Хави Эрвас
ЦП
13
Диего Лопес
ВР
16
Кала
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
14
Самуэль Саис
ЦФ
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
10
Уго
ЦФ
Остались в запасе
17
Хави Эрвас
ЦП
13
Диего Лопес
ВР
16
Кала
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Хетафе - Севилья
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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