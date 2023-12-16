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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Хетафе
Севилья - Хетафе: обзор матча 16 декабря 2023
Севилья
16.12.2023, суббота, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
0 : 3
Завершен
Хетафе
5'
Б. Майорал (П)
37'
Х. Мата
80'
М. Гринвуд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Хетафе
90'
+4
Желтая карточка
Х. Мата
90'
+3
Замена
О. Альдрете
️️️️
Х. Латаса
90'
Замена
Х. Анхель Кармона
️️️️
М. Гринвуд
90'
Замена
О. Родригес
️️️️
Л. Милья
Желтая карточка
И. Ракитич
86'
80'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Гринвуд
Желтая карточка
Н. Гудель
77'
Замена
Р. Мир
️️️️
Д. Соу
72'
Замена
Сусо
️️️️
Л. Окампос
65'
Замена
А. Янузай
️️️️
К. Салас
46'
37'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мата
Пас отдал
М. Гринвуд
24'
Желтая карточка
Г. Альварес
12'
Желтая карточка
Л. Милья
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Майорал
Желтая карточка
М. Дмитрович
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
11
Иван Ракитич
(К)
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Севилья
1
Рафаэль Ромеро
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
10
Сусо
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Хетафе
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
11
Энтони Лосано
ЦФ
3-1-4-1-1
13
Дмитрович
17
Педроса
4
Салас
93
Рамос
34
Сумаре
24
Санчес
97
Соу
8
Гудель
11
Ракитич
7
Окампос
21
Эн-Несири
4-2-1-3
13
Сорья
2
Иглесиас
2
Джене
17
Альварес
15
Рико
88
Максимович
6
Милья
11
Гринвуд
9
Латаса
9
Майорал
17
Мата
7
Окампос
10
Сусо
10
Сусо
7
Окампос
4
Салас
24
Янузай
24
Янузай
4
Салас
97
Соу
17
Мир
17
Мир
97
Соу
9
Латаса
15
Альдрете
15
Альдрете
9
Латаса
11
Гринвуд
22
Кармона
22
Кармона
11
Гринвуд
6
Милья
14
Родригес
14
Родригес
6
Милья
Остались в запасе
Севилья
Хетафе
1
Рафаэль Ромеро
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
Главный тренер
Диего Алонсо
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Рафаэль Ромеро
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
23
Маркао
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Севилья - Хетафе
3
4
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
0
Нарушения
6
8
Офсайды
4
0
Количество передач
286
163
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
67
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.11
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Луис Пулидо Сантана
(Лас-Пальмас)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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