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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Хетафе
Севилья - Хетафе: обзор матча 06 февраля 2021
Севилья
06.02.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
3 : 0
Завершен
Хетафе
67'
М. Эль-Хаддади
87'
А. Гомес
89'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Хетафе
90'
+1
Желтая карточка
Д. Суарес
ГОЛ! 3:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Фернандо
89'
88'
Замена
Ф. Портильо
️️️️
К. Аленья
88'
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Кукурелья
ГОЛ! 2:0!
А. Гомес
Пас отдал
Х. Хордан
87'
80'
Замена
К. Эрнандес
️️️️
Д. Тимор
78'
Замена
Анхель
️️️️
Х. Мата
Замена
К. Рекик
️️️️
Сусо
75'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
С. Эскудеро
74'
73'
Желтая карточка
Д. Тимор
69'
Желтая карточка
Х. Мата
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Х. Хордан
67'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
О. Торрес
65'
59'
Замена
Э. Кабако
️️️️
Т. Кубо
Замена
А. Гомес
️️️️
Л. Окампос
57'
54'
Красная карточка
Д. Джене
Замена
Фернандо
️️️️
Н. Гудель
46'
Желтая карточка
Н. Гудель
38'
9'
Желтая карточка
М. Кукурелья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Севилья
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
20
Франко Васкес
АП
9
Иван Ромеро
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
21
Сабит Абдулай
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
4-3-2-1
37
Буну
18
Эскудеро
23
Кунде
34
Карлос
22
Видаль
19
Хордан
8
Гудель
8
Торрес
7
Окампос
10
Сусо
21
Эн-Несири
3-3-2-1-1
1
Янес
12
Ньом
4
Шакла
2
Джене
22
Суарес
24
Тимор
17
Кукурелья
88
Максимович
10
Аленья
14
Кубо
17
Мата
10
Сусо
4
Рекик
4
Рекик
10
Сусо
8
Гудель
5
Фернандо
5
Фернандо
8
Гудель
18
Эскудеро
20
Васкес
20
Васкес
18
Эскудеро
7
Окампос
10
Гомес
10
Гомес
7
Окампос
8
Торрес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
8
Торрес
17
Кукурелья
17
Оливера
17
Оливера
17
Кукурелья
14
Кубо
23
Кабако
23
Кабако
14
Кубо
10
Аленья
20
Портильо
20
Портильо
10
Аленья
17
Мата
9
Анхель
9
Анхель
17
Мата
24
Тимор
9
Эрнандес
9
Эрнандес
24
Тимор
Остались в запасе
Севилья
Хетафе
9
Иван Ромеро
ЦФ
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
39
Мамор Ньянг
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
13
Давид Сорья
ВР
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
9
Иван Ромеро
ЦФ
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
39
Мамор Ньянг
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
21
Сабит Абдулай
ЦП
13
Давид Сорья
ВР
5
Чема
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Севилья - Хетафе
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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