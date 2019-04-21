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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Севилья
Хетафе - Севилья: обзор матча 21 апреля 2019
Хетафе
21.04.2019, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 33 тур
3 : 0
Завершен
Севилья
35'
Х. Мата (П)
45+4'
Х. Молина (П)
53'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Севилья
Замена
Анхель
️️️️
Х. Мата
85'
Замена
М. Фламини
️️️️
Х. Молина
77'
Красная карточка
Д. Джене
74'
69'
Замена
М. Рог
️️️️
М. Эль-Хаддади
67'
Замена
Р. Меса
️️️️
И. Амаду
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Г. Сибасаки
61'
ГОЛ! 3:0!
Х. Молина
53'
Желтая карточка
Л. Кабрера
51'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
50'
46'
Замена
К. Промес
️️️️
Э. Банега
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Молина
45'
+4
45'
+3
Вторая желтая
С. Эскудеро
Желтая карточка
Х. Мата
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мата
35'
33'
Желтая карточка
С. Эскудеро
33'
Желтая карточка
Ф. Васкес
32'
Желтая карточка
Г. Меркадо
30'
Желтая карточка
Э. Банега
23'
Желтая карточка
И. Амаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Севилья
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
26
Марко Рог
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
4-3-3
13
Сорья
2
Джене
18
Гонсалес
6
Кабрера
5
Микел
8
Арамбарри
88
Максимович
10
Сибасаки
19
Молина
17
Мата
9
Дуро
3-3-1-1-2
31
Вацлик
24
Кьер
25
Меркадо
21
Гомес
16
Навас
10
Амаду
18
Эскудеро
11
Банега
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
16
Эль-Хаддади
19
Молина
20
Фламини
20
Фламини
19
Молина
10
Сибасаки
20
Портильо
20
Портильо
10
Сибасаки
17
Мата
9
Анхель
9
Анхель
17
Мата
16
Эль-Хаддади
26
Рог
26
Рог
16
Эль-Хаддади
10
Амаду
16
Меса
16
Меса
10
Амаду
11
Банега
10
Промес
10
Промес
11
Банега
Остались в запасе
Хетафе
Севилья
1
Леандро Чичисола
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Хетафе - Севилья
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
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