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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Хетафе
Севилья - Хетафе: обзор матча 05 января 2014
Севилья
05.01.2014, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 18 тур
3 : 0
Завершен
Хетафе
34'
Витоло
55'
К. Бакка
77'
И. Ракитич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Хетафе
90'
Желтая карточка
Л. Лопес
Замена
П. Троховски
️️️️
С. Мбиа
84'
ГОЛ! 3:0!
И. Ракитич
Пас отдал
К. Бакка
77'
Замена
М. Марин
️️️️
К. Гамейро
73'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Х. Антонио Рейес
73'
70'
Замена
Ч. Марика
️️️️
А. Колунга
Желтая карточка
Ф. Наварро
61'
61'
Замена
М. Ласен
️️️️
П. Москера
58'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Д. Кастро
55'
Желтая карточка
А. Арройо
ГОЛ! 2:0!
К. Бакка
Пас отдал
Ф. Фасио
55'
ГОЛ! 1:0!
Витоло
Пас отдал
К. Бакка
34'
Желтая карточка
И. Ракитич
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Педро Москера
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Севилья
13
Хави Варас
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
15
Петр Троховски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
22
Марко Марин
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
3-4-1-2
34
Бету
3
Наварро
17
Фасио
23
Коке
19
Рейес
11
Ракитич
23
Карришу
25
Мбиа
7
Витоло
70
Бакка
9
Гамейро
4-3-2-1
13
Мойя
2
Арройо
4
Алексис
17
Лопес
18
Эскудеро
5
Москера
8
Борха
7
Лафита
14
Леон
17
Кастро
27
Колунга
25
Мбиа
15
Троховски
15
Троховски
25
Мбиа
19
Рейес
41
Кристофоро
41
Кристофоро
19
Рейес
9
Гамейро
22
Марин
22
Марин
9
Гамейро
5
Москера
25
Ласен
25
Ласен
5
Москера
17
Кастро
7
Сарабия
7
Сарабия
17
Кастро
27
Колунга
19
Марика
19
Марика
27
Колунга
Остались в запасе
Севилья
Хетафе
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
13
Хави Варас
ВР
29
Хаиро Самперио
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
13
Хави Варас
ВР
29
Хаиро Самперио
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Севилья - Хетафе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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