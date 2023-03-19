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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Севилья
Хетафе - Севилья: обзор матча 19 марта 2023
Хетафе
19.03.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
2 : 0
Завершен
Севилья
50'
М. Эль-Хаддади
90+5'
Э. Унал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Севилья
ГОЛ! 2:0!
Э. Унал
90'
+5
Желтая карточка
Г. Альварес
90'
+3
Замена
Х. Мата
️️️️
Б. Майорал
84'
Желтая карточка
Г. Вильяр
76'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Н. Максимович
70'
Замена
А. Алгобия
️️️️
М. Эль-Хаддади
70'
63'
Желтая карточка
Л. Баде
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
62'
55'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Хордан
55'
Замена
Сусо
️️️️
О. Торрес
55'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Б. Хиль
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Б. Майорал
50'
Желтая карточка
Д. Суарес
22'
14'
Желтая карточка
Х. Хордан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
10
Порту
ПВ
19
Энес Унал
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-2-1-3
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
17
Альварес
22
Суарес
88
Максимович
6
Милья
10
Порту
9
Майорал
16
Эль-Хаддади
19
Унал
4-1-3-2
37
Буну
16
Навас
23
Ньянзу
5
Баде
21
Акунья
18
Гуйе
8
Гудель
19
Хордан
8
Торрес
7
Окампос
17
Хиль
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
16
Эль-Хаддади
27
Алгобия
27
Алгобия
16
Эль-Хаддади
88
Максимович
12
Вильяр
12
Вильяр
88
Максимович
9
Майорал
17
Мата
17
Мата
9
Майорал
19
Хордан
11
Ракитич
11
Ракитич
19
Хордан
8
Торрес
10
Сусо
10
Сусо
8
Торрес
17
Хиль
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Хиль
Остались в запасе
Хетафе
Севилья
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Матиас Арболь
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Хетафе - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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