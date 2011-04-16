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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Севилья
Хетафе - Севилья: обзор матча 16 апреля 2011
Хетафе
16.04.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
76'
Мику
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Севилья
Желтая карточка
В. Санчес
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
П. Москера
️️️️
А. Сардинеро
Желтая карточка
Мане
ГОЛ! 1:0!
Мику
Пас отдал
Д. Парехо
Замена
Д. Капель
️️️️
М. Дабо
Замена
А. Альфаро
️️️️
Ренато
Замена
Борха
️️️️
М. Торрес
Замена
Л. Альберто
️️️️
Родри
Замена
Х. Арисменди
️️️️
А. Колунга
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
Ф. Фасио
20'
Желтая карточка
Родри
18'
Желтая карточка
Ренато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
11
Ренато
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
15
Родри
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
6
Альберто Эскази
ЦП
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
18
Луис Альберто
АП
2
Аруна Коне
ЦФ
4-3-3
19
Устари
2
Мане
5
Маркано
6
Диас
23
Торрес
22
Каскеро
10
Парехо
4
Санчес
20
Мику
77
Сардинеро
27
Колунга
3-3-2-2
13
Варас
4
Алексис
4
Касерес
17
Фасио
35
Дабо
17
Медель
3
Наварро
11
Ренато
11
Ракитич
21
Негредо
15
Родри
23
Торрес
8
Борха
8
Борха
23
Торрес
77
Сардинеро
5
Москера
5
Москера
77
Сардинеро
27
Колунга
14
Арисменди
14
Арисменди
27
Колунга
35
Дабо
17
Капель
17
Капель
35
Дабо
11
Ренато
20
Альфаро
20
Альфаро
11
Ренато
15
Родри
18
Альберто
18
Альберто
15
Родри
Остались в запасе
Хетафе
Севилья
6
Альберто Эскази
ЦП
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
25
Андрес Палоп
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
6
Альберто Эскази
ЦП
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Хетафе - Севилья
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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