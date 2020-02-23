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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Севилья
Хетафе - Севилья: обзор матча 23 февраля 2020
Хетафе
23.02.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
0 : 3
Завершен
Севилья
43'
Л. Окампос
67'
Фернандо
75'
Ж. Кунде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Севилья
90'
+3
Желтая карточка
Х. Навас
Желтая карточка
Н. Максимович
90'
+2
Желтая карточка
Чема
86'
75'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Кунде
Пас отдал
Фернандо
67'
ГОЛ! 0:2!
Фернандо
Пас отдал
Л. де Йонг
Желтая карточка
Д. Джене
62'
Желтая карточка
Х. Молина
59'
56'
Желтая карточка
Ж. Кунде
43'
ГОЛ! 0:1!
Л. Окампос
Пас отдал
С. Регилон
Желтая карточка
А. Ньом
35'
35'
Желтая карточка
С. Регилон
Желтая карточка
О. Этебо
34'
Желтая карточка
М. Кукурелья
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
5
Чема
17
Кукурелья
12
Ньом
5
Этебо
88
Максимович
16
Дейверсон
19
Молина
4-1-2-2-1
31
Вацлик
16
Навас
34
Карлос
23
Кунде
3
Регилон
5
Фернандо
8
Гудель
19
Хордан
10
Сусо
7
Окампос
26
де Йонг
Остались в запасе
Хетафе
Севилья
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
9
Рони Лопеш
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Леандро Чичисола
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
37
Яссин Буну
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Хетафе - Севилья
7
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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