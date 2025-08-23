Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Севилья» – «Хетафе»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.95

23 августа 2025 7:35
Севилья - Хетафе
25 авг. 2025, понедельник 22:30 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Обе команды забьют
Сделать ставку

Во втором туре Ла Лиги «Севилья» на своeм стадионе «Рамон Санчес Писхуан» примет «Хетафе». Для хозяев встреча станет шансом прервать серию неудач, тогда как гости попробуют развить успешный старт и закрепиться в середине таблицы.

«Севилья»

Старт сезона для «Севильи» вышел неудачным: поражение от «Атлетика» (2:3) стало уже третьим подряд в чемпионате. Главная проблема команды – оборона, которая регулярно даeт сбой. Девять пропущенных голов за последние пять матчей говорят сами за себя. Тем не менее, атакующая линия показывает достойный уровень: десять мячей в тех же пяти встречах. Это создаeт парадокс – «Севилья» может забить любому сопернику, но и пропускает почти от всех. На своeм поле команда традиционно действует увереннее, и поддержка болельщиков может стать важным фактором.

«Хетафе»

Гости начали сезон удачно, победив «Сельту» на выезде (2:0). При этом «Хетафе» не отличается высокой результативностью, но играет организованно и умеет использовать шансы. Пять голов за последние пять встреч – показатель стабильности в атаке, а пять пропущенных демонстрируют средний уровень надeжности в обороне. Интересно, что команда забивает три тура подряд в Ла Лиге, что придаeт уверенности перед поездкой в Севилью.

Факты о командах

«Севилья»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги
  • Пропускает в 7 последних встречах подряд
  • В среднем: 2.0 забито и 1.8 пропущено за матч (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 последних матчах

«Хетафе»

  • Победа в первом туре над «Сельтой»
  • Забивает 3 тура подряд в Ла Лиге
  • В среднем: 1.0 забито и 1.0 пропущено за матч (последние 5 игр)
  • Не отличается высокой результативностью, но действует дисциплинированно

Личные встречи
51% (20)
10% (4)
38% (15)
56
Забитых мячей
43
1.44
В среднем за матч
1.1
5:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 0
01.02.2025
Севилья
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
14.09.2024
Хетафе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0 : 1
30.03.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/8 финала
Хетафе
1 : 3
16.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
0 : 3
16.12.2023
Хетафе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
2 : 0
19.03.2023
Севилья
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
2 : 1
08.01.2023
Хетафе
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
1 : 0
09.01.2022
Хетафе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
0 : 1
23.08.2021
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3 : 0
06.02.2021
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 1
12.12.2020
Севилья
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
0 : 3
23.02.2020
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
27.10.2019
Хетафе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
3 : 0
21.04.2019
Севилья
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
0 : 2
16.09.2018
Хетафе
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
1 : 1
28.01.2018
Хетафе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
0 : 1
27.08.2017
Севилья
Испания. Сегунда, 38 тур
Севилья
2 : 1
12.05.2017
Хетафе
Испания. Сегунда, 17 тур
Хетафе
2 : 0
02.12.2016
Севилья
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1 : 1
05.03.2016
Севилья
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
5 : 0
24.10.2015
Хетафе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2 : 1
08.02.2015
Севилья
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
2 : 0
14.09.2014
Хетафе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 0
11.05.2014
Севилья
Испания. Примера, 18 тур
Севилья
3 : 0
05.01.2014
Хетафе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1 : 1
19.01.2013
Севилья
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
2 : 1
18.08.2012
Хетафе
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
5 : 1
16.04.2012
Севилья
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
3 : 0
05.12.2011
Хетафе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
1 : 0
16.04.2011
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 3
27.11.2010
Хетафе
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
4 : 3
25.04.2010
Севилья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Хетафе
1 : 0
10.02.2010
Севилья
Испания. Кубок, 1/2 финала
Севилья
2 : 0
03.02.2010
Хетафе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1 : 2
19.12.2009
Хетафе
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
0 : 1
12.04.2009
Хетафе
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
0 : 2
16.11.2008
Севилья
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
3 : 2
19.01.2008
Севилья
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
4 : 1
25.08.2007
Хетафе
Показать все

Прогноз на матч «Севилья» – «Хетафе»

Предстоящая игра выглядит достаточно равной по текущей форме. «Севилья» дома обязана действовать первым номером, и еe атакующие показатели позволяют рассчитывать на голы. Однако слабая оборона хозяев открывает пространство для «Хетафе», который стабильно забивает в последних турах. Матч может получиться результативным, но более логичным вариантом кажется ставка на то, что обе команды отличатся, ведь атакующие линии выглядят предпочтительнее оборонительных.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Рекомендация: ставка на обе команды забьют – коэффициент 1.95

1.95
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Хетафе Севилья
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 