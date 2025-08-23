Во втором туре Ла Лиги «Севилья» на своeм стадионе «Рамон Санчес Писхуан» примет «Хетафе». Для хозяев встреча станет шансом прервать серию неудач, тогда как гости попробуют развить успешный старт и закрепиться в середине таблицы.

«Севилья»

Старт сезона для «Севильи» вышел неудачным: поражение от «Атлетика» (2:3) стало уже третьим подряд в чемпионате. Главная проблема команды – оборона, которая регулярно даeт сбой. Девять пропущенных голов за последние пять матчей говорят сами за себя. Тем не менее, атакующая линия показывает достойный уровень: десять мячей в тех же пяти встречах. Это создаeт парадокс – «Севилья» может забить любому сопернику, но и пропускает почти от всех. На своeм поле команда традиционно действует увереннее, и поддержка болельщиков может стать важным фактором.

«Хетафе»

Гости начали сезон удачно, победив «Сельту» на выезде (2:0). При этом «Хетафе» не отличается высокой результативностью, но играет организованно и умеет использовать шансы. Пять голов за последние пять встреч – показатель стабильности в атаке, а пять пропущенных демонстрируют средний уровень надeжности в обороне. Интересно, что команда забивает три тура подряд в Ла Лиге, что придаeт уверенности перед поездкой в Севилью.

Факты о командах

«Севилья»

Проигрывает в 3 последних матчах Ла Лиги

Пропускает в 7 последних встречах подряд

В среднем: 2.0 забито и 1.8 пропущено за матч (последние 5 игр)

Забивает в 9 последних матчах

«Хетафе»

Победа в первом туре над «Сельтой»

Забивает 3 тура подряд в Ла Лиге

В среднем: 1.0 забито и 1.0 пропущено за матч (последние 5 игр)

Не отличается высокой результативностью, но действует дисциплинированно

Прогноз на матч «Севилья» – «Хетафе»

Предстоящая игра выглядит достаточно равной по текущей форме. «Севилья» дома обязана действовать первым номером, и еe атакующие показатели позволяют рассчитывать на голы. Однако слабая оборона хозяев открывает пространство для «Хетафе», который стабильно забивает в последних турах. Матч может получиться результативным, но более логичным вариантом кажется ставка на то, что обе команды отличатся, ведь атакующие линии выглядят предпочтительнее оборонительных.

Рекомендованные ставки

Обе команды забьют – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Рекомендация: ставка на обе команды забьют – коэффициент 1.95