Во втором туре Ла Лиги «Леванте» примет «Барселону» на своeм поле – стадионе «Сьюдад де Валенсия». Хозяева стартовали с поражения от «Алавеса», в то время как гости уверенно разобрались с «Мальоркой» и продлили впечатляющую результативную серию. Учитывая недавнюю форму и статистику обеих команд, встреча обещает быть напряжeнной, но с явным фаворитом.

«Леванте»

«Леванте» начал сезон с выездного поражения от «Алавеса» (1:2), и это несколько охладило ожидания болельщиков после успешной предсезонной подготовки. Команда выиграла три из пяти последних товарищеских матчей, в том числе с уверенным счeтом 2:0 у «Осера» и «Al Suqoor», но в официальной игре не справилась с соперником из середины таблицы. В последних пяти матчах «Леванте» забил пять голов и пропустил четыре, что указывает на определeнный баланс между атакой и обороной. При этом дома команда остаeтся достаточно крепкой: «Леванте» не проиграл в 11 из 13 последних матчей на своeм поле, что делает «Сьюдад де Валенсия» непростым местом даже для лидеров.

«Барселона»

«Барселона» подходит к матчу в выдающейся форме. Победа над «Мальоркой» со счeтом 3:0 в первом туре Ла Лиги подтвердила атакующую мощь команды. За последние пять матчей во всех турнирах «Барселона» забила 21 мяч и пропустила только 4. Средняя результативность составляет внушительные 4,20 гола за игру, а надeжность обороны подтверждает пропущенные 0,80 гола в среднем. «Барселона» не проигрывает в 5 последних матчах против «Леванте», а также забивает на протяжении 30 игр подряд – это один из самых стабильных показателей в Европе.

Факты о командах

«Леванте»:

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома

В последних 5 матчах забивает в среднем 1,00 гола

В последних 5 матчах пропускает в среднем 0,80 гола

«Барселона»:

Побеждает в 5 последних матчах подряд

Забивает в 30 матчах подряд

В последних 5 играх забивает в среднем 4,20 гола

В последних 5 играх пропускает в среднем 0,80 гола

Прогноз на матч

Исходя из статистики и текущей формы команд, «Барселона» выглядит фаворитом встречи. Команда демонстрирует уверенную игру в атаке, стабильно забивает и сохраняет высокий темп даже в товарищеских матчах. «Леванте» способен оказать сопротивление на своeм поле, но разница в классе и уровне игры в последних матчах слишком очевидна. Учитывая высокую результативность «Барселоны» и стабильность в обороне, ставка на победу гостей с форой или в сухую выглядит оправданной.

