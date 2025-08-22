Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Леванте» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.42

22 августа 2025 8:01
Леванте - Барселона
23 авг. 2025, суббота 22:30 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.42
Победа «Барселоны»
Сделать ставку

Во втором туре Ла Лиги «Леванте» примет «Барселону» на своeм поле – стадионе «Сьюдад де Валенсия». Хозяева стартовали с поражения от «Алавеса», в то время как гости уверенно разобрались с «Мальоркой» и продлили впечатляющую результативную серию. Учитывая недавнюю форму и статистику обеих команд, встреча обещает быть напряжeнной, но с явным фаворитом.

«Леванте»

«Леванте» начал сезон с выездного поражения от «Алавеса» (1:2), и это несколько охладило ожидания болельщиков после успешной предсезонной подготовки. Команда выиграла три из пяти последних товарищеских матчей, в том числе с уверенным счeтом 2:0 у «Осера» и «Al Suqoor», но в официальной игре не справилась с соперником из середины таблицы. В последних пяти матчах «Леванте» забил пять голов и пропустил четыре, что указывает на определeнный баланс между атакой и обороной. При этом дома команда остаeтся достаточно крепкой: «Леванте» не проиграл в 11 из 13 последних матчей на своeм поле, что делает «Сьюдад де Валенсия» непростым местом даже для лидеров.

«Барселона»

«Барселона» подходит к матчу в выдающейся форме. Победа над «Мальоркой» со счeтом 3:0 в первом туре Ла Лиги подтвердила атакующую мощь команды. За последние пять матчей во всех турнирах «Барселона» забила 21 мяч и пропустила только 4. Средняя результативность составляет внушительные 4,20 гола за игру, а надeжность обороны подтверждает пропущенные 0,80 гола в среднем. «Барселона» не проигрывает в 5 последних матчах против «Леванте», а также забивает на протяжении 30 игр подряд – это один из самых стабильных показателей в Европе.

Факты о командах

«Леванте»:

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1,00 гола
  • В последних 5 матчах пропускает в среднем 0,80 гола

«Барселона»:

  • Побеждает в 5 последних матчах подряд
  • Забивает в 30 матчах подряд
  • В последних 5 играх забивает в среднем 4,20 гола
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0,80 гола

Личные встречи
11% (3)
11% (3)
79% (22)
25
Забитых мячей
87
0.89
В среднем за матч
3.11
5:4
Крупнейшая победа
7:0
Самый результативный матч:  5:4
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
2 : 3
10.04.2022
Барселона
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
3 : 0
26.09.2021
Леванте
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
3 : 3
11.05.2021
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
1 : 0
13.12.2020
Леванте
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
2 : 1
02.02.2020
Леванте
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
3 : 1
02.11.2019
Барселона
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
1 : 0
27.04.2019
Леванте
Испания. Кубок, 1/8 финала
Барселона
3 : 0
17.01.2019
Леванте
Испания. Кубок, 1/8 финала
Леванте
2 : 1
10.01.2019
Барселона
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
0 : 5
16.12.2018
Барселона
Испания. Примера, 37 тур
Леванте
5 : 4
13.05.2018
Барселона
Испания. Примера, 18 тур
Барселона
3 : 0
07.01.2018
Леванте
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
0 : 2
07.02.2016
Барселона
Испания. Примера, 4 тур
Барселона
4 : 1
20.09.2015
Леванте
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
5 : 0
15.02.2015
Леванте
Испания. Примера, 4 тур
Леванте
0 : 5
21.09.2014
Барселона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Барселона
5 : 1
30.01.2014
Леванте
Испания. Кубок, 1/4 финала
Леванте
1 : 4
23.01.2014
Барселона
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
1 : 1
19.01.2014
Барселона
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
7 : 0
18.08.2013
Леванте
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
1 : 0
20.04.2013
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
0 : 4
25.11.2012
Барселона
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
1 : 2
14.04.2012
Барселона
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
5 : 0
03.12.2011
Леванте
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
1 : 1
11.05.2011
Барселона
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
2 : 1
02.01.2011
Леванте
Испания. Примера, 25 тур
Барселона
5 : 1
24.02.2008
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
1 : 4
29.09.2007
Барселона
Показать все

Прогноз на матч

Исходя из статистики и текущей формы команд, «Барселона» выглядит фаворитом встречи. Команда демонстрирует уверенную игру в атаке, стабильно забивает и сохраняет высокий темп даже в товарищеских матчах. «Леванте» способен оказать сопротивление на своeм поле, но разница в классе и уровне игры в последних матчах слишком очевидна. Учитывая высокую результативность «Барселоны» и стабильность в обороне, ставка на победу гостей с форой или в сухую выглядит оправданной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Барселоны» – коэффициент 1.42
  • Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2.5 – коэффициент 1.75

1.42
Победа «Барселоны»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Барселона Леванте
Другие прогнозы
22.08.2025
22:30
1.84
Испания. Примера, 2 тур
Бетис - Алавес
Победа «Бетиса»
23.08.2025
14:30
1.47
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Победа «Манчестер Сити» с форой -1.5
23.08.2025
15:00
1.85
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь - Динамо-Брест
Победа «Динамо-Брест»
23.08.2025
15:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Прогноз – ничья 1:1
23.08.2025
15:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Победа «Челябинска»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 