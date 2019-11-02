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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Барселона
Леванте - Барселона: обзор матча 02 ноября 2019
Леванте
02.11.2019, суббота, 18:00
Испания. Примера, 12 тур
3 : 1
Завершен
Барселона
61'
Х. Кампанья
63'
Б. Майорал
68'
Н. Радойя
38'
Л. Месси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Барселона
Замена
Э. Кабако
️️️️
Х. Кампанья
87'
86'
Желтая карточка
А. Фати
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
Х. Луис Моралес
82'
81'
Желтая карточка
С. Роберто
ГОЛ! 3:1!
Н. Радойя
68'
67'
Желтая карточка
К. Лангле
66'
Желтая карточка
Ж. Пике
66'
Замена
А. Фати
️️️️
Артур
64'
Замена
С. Бускетс
️️️️
А. Видаль
ГОЛ! 2:1!
Б. Майорал
Пас отдал
Х. Кампанья
63'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Э. Барди
62'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кампанья
Пас отдал
Х. Луис Моралес
61'
56'
Желтая карточка
А. Гризманн
Желтая карточка
Э. Барди
52'
41'
Замена
К. Перес
️️️️
Л. Суарес
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Месси
12'
Желтая карточка
Артур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леванте
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Барселона
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
23
Карлес Перес
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Айтор
22
Радойя
21
Поштиго
21
Рубен Везо
18
Клер
21
Мирамон
16
Мелеро
20
Кампанья
10
Барди
25
Моралес
9
Майорал
3-4-1-2
1
тер Стеген
27
Семеду
2
Лангле
3
Пике
23
Видаль
21
де Йонг
6
Артур
6
Роберто
10
Месси
7
Гризманн
9
Суарес
25
Моралес
17
Вукчевич
17
Вукчевич
25
Моралес
20
Кампанья
23
Кабако
23
Кабако
20
Кампанья
10
Барди
16
Рочина
16
Рочина
10
Барди
6
Артур
31
Фати
31
Фати
6
Артур
23
Видаль
5
Бускетс
5
Бускетс
23
Видаль
9
Суарес
23
Перес
23
Перес
9
Суарес
Остались в запасе
Леванте
Барселона
23
Коке
ПЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
23
Коке
ПЗ
9
Рохер Марти
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Леванте - Барселона
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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